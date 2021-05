Engin Eroglu MdEP (Renew Europe Fraktion)

Keine Europäische Arbeitsbehörde: Diese Kompetenz obliegt den souveränen Mitgliedsstaaten

Brüssel (ots)

Diese Woche stimmt das Europäische Parlament ab, über den Eigeninitiativbericht: "Auswirkungen von EU-Vorschriften auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit und den freien Dienstleistungsverkehr: Arbeitskräftemobilität innerhalb der EU als Instrument zur Abstimmung von Anforderungen und Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt."

Der Bericht befasst sich mit aktuellen Herausforderungen der innereuropäischen Migration. Dabei werden die Auswirkungen von Migration vor allem auf den EU-Arbeitsmarkt sowie auf die Arbeitsbedingungen für mobile Arbeitnehmer*innen näher beleuchtet. Außerdem zeigt der Bericht bestehende bürokratische Hindernisse für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf, die in mehr als nur einem EU-Mitgliedstaat aktiv sind.

Die SARS-COVID-19 Pandemie hat Schwachstellen offenbart und uns damit vor große Herausforderungen gestellt, auch im Zusammenhang mit innereuropäischer Migration. Wie erinnern uns zum Beispiel an geschlossene Grenzen oder an eingeschränkte Handelsketten.

Unsere Welt ist globaler geworden, damit sind und werden Abläufe komplexer, und es stellen sich Herausforderungen auf nationaler und europäischer Ebene, für die es gilt gute und passende Lösungen zu finden. Wir, die Freien Wähler, wägen verantwortungsvoll ab.

Engin Eroglu, Mitglied des Europäischen Parlaments sagt:

"In manchen Bereichen ist es sicher sinnvoll Entscheidungen auf europäischer Ebene zu treffen. In anderen jedoch, sollten wir genau prüfen, ob Entscheidungen nicht besser vor Ort in den Mitgliedstaaten getroffen werden sollten.

Ich bin für faire Arbeitsbedingungen in Europa und setze mich stets für das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort in der EU ein. Eine Europäische Arbeitsbehörde jedoch, lehne ich strikt ab. Es ist Auftrag der souveränen Mitgliedstaaten Aufgaben, wie die Vermittlung unserer Arbeitslosen, zu erfüllen."

Original-Content von: Engin Eroglu MdEP (Renew Europe Fraktion), übermittelt durch news aktuell