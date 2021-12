Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Reminder - Presseeinladung: Weltpremiere: Asklepios und Siemens Healthineers präsentieren erstes autonomes Roboterlabor für Kliniken

Hamburg (ots)

Zwei Roboter in der Asklepios Klinik Bad Oldesloe ermöglichen Laborbetrieb rund um die Uhr, verbessern Patientensicherheit und entlasten Fachpersonal

Hamburg/Erlangen/Bad Oldesloe, 13. Dezember 2021. Als erstes Krankenhaus weltweit verfügt die Asklepios Klinik Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) ab sofort über zwei autonome Laborroboter, mit denen das komplette Basislabor (u.a. klinische Chemie, Gerinnungswerte, Hämatologie) für die Patient:innen nachts und an Wochenenden auch ohne Personal im Einsatz sein kann. Das ist insbesondere für die Versorgung von Notfällen relevant. Die Technologie ist "made in Germany", stammt vom Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers und seinem Industriepartner United Robotics Group, und wird zusammen mit der Asklepios Kliniken Gruppe und seiner Laborgesellschaft Medilys weiterentwickelt. Welche Vorteile das innovative Robotersystem im Klinikkontext bietet und warum es angesichts des erheblichen, bundesweiten Fachkräftemangels in der Labormedizin für die Versorgung von Patient:innen in Kliniken insbesondere außerhalb der Metropolregionen eine große Bedeutung hat, das erläutern Ihnen der Medizinische Vorstand von Asklepios und der Leiter der Diagnostiksparte für Zentral- und Westeuropa von Siemens Healthineers im Rahmen einer Live-Pressekonferenz (via Zoom).

Zoom-Pressekonferenz am 13. Dezember um 11 Uhr mit

Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Chief Medical Officer der Asklepios Kliniken Gruppe

Dr. Guido Schütte, Leiter Labordiagnostik für Zentral- und Westeuropa bei Siemens Healthineers

Einwahl zur Pressekonferenz über diesen Link: https://misterpink-de.zoom.us/j/86876911073

Medienkontakte:

Asklepios Kliniken

KonzernbereichUnternehmenskommunikation& Marketing

Tel.: (0 40) 18 18-82 66 36

E-Mail: presse@asklepios.com

24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.

Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:

www.asklepios.com

gesundleben.asklepios.com

www.facebook.com/asklepioskliniken

www.youtube.com/asklepioskliniken

Anmeldung zum Asklepios Newsletter: https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/

Pflege-Blog: "Wir sind Pflege"

Siemens Healthineers

Heiko Jahr, Tel.: +49 162 2568 150

E-Mail: heiko.jahr@siemens-healthineers.com

Folgen Sie dem Siemens Healthineers Presse-Team auf Twitter: https://twitter.com/siemenshealthpr

Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell