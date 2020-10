United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Pilawa, Zarrella &. Co.: Deutsche Stars versteigern Einzigartiges für den guten Zweck

United Charity mit Auktions-Special zugunsten des Zeltschule e.V.

Baden-Baden (ots)

Einmal Hannes Jaenicke oder Susan Sideropoulos zum Kaffee treffen? Ein ganz exklusives Meet & Greet mit Jörg Pilawa oder Giovanni Zarrella hinter den Kulissen ihrer Shows erleben? Das ist dank United Charity nun für alle Fans der deutschen Promis möglich.

Europas größtes Charity-Auktionsportal versteigert derzeit in Kooperation mit dem Zeltschule e.V. viele einzigartige "Fan-Momente". Zahlreiche Stars aus Film und Fernsehen, aber auch Comedy-Legende Otto Waalkes, Schlager-König Jürgen Drews oder Europas Fußballer des Jahres Robert Lewandowski bieten tolle Fanpakete oder Meet & Greets an, die unter www.unitedcharity.de ersteigert werden können. Die Erlöse dieses Auktions-Special gehen ohne Abzüge an den Zeltschule e.V., der Kindern in Flüchtlingslagern den Zugang zu Bildung ermöglicht.

United Charity versteigert auch viele weitere Dinge und Erlebnisse, die man normalerweise nicht kaufen kann - alles für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und erzielte seither mehr als 9,8 Millionen Euro. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.

