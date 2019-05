United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Europa League-Trikots der Eintracht Frankfurt erzielen 24.015 Euro für die Deutsche Sporthilfe

Die Heimtrikots wurden in mehreren internationalen Spielen getragen und bei United Charity versteigert

Baden-Baden/Frankfurt am Main (ots)

Mit einem Gesamterlös von 24.015 Euro endete am Mittwochabend die Versteigerung der getragenen und signierten Europa League-Trikots von Eintracht Frankfurt unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal. Am gefragtesten war dabei das Jersey von Luka Jovic, das 2.625 Euro erlöste, gefolgt von Kevin Trapp mit 2.136 Euro und Makoto Hasebe mit 1.802 Euro. Mit der großen Auktion unterstützt die Eintracht eine gute Sache, denn United Charity leitet alle Erlöse ohne Abzug an die Stiftung Deutsche Sporthilfe weiter, die damit Nachwuchs- und Spitzenathleten anderer Sportarten fördert. Die Zusammenarbeit zwischen der Sporthilfe und dem Auktionsportal besteht seit 2016; seither konnten gemeinsam Erlöse von über 150.000 Euro generiert werden.

United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Die Plattform wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und erzielte seither mehr als 8,4 Millionen Euro. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstützt rund 4.000 Nachwuchs- und Spitzenathleten in über 50 olympischen und paralympischen Sportarten sowie ausgewählten nicht-olympischen Disziplinen.

Pressekontakt:

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Augustaplatz 8

76530 Baden-Baden



Tel: +49 7221 366 8701

Fax: +49 7221 366 8709

Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.de

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell