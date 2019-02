United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Sonja Zietlow vergoldet ihre Dschungeloutfits

Dschungelgarderobe für mehrere Tausend Euro bei United Charity versteigert

Baden-Baden (ots)

Dank Moderatorin Sonja Zietlow ging es auch in diesem Jahr beim "Dschungelcamp" um weit mehr als nur Ekelprüfungen, denn die beliebte Moderatorin nutzte die Sendung erneut für eine gute Sache: Bis Montagabend konnten Fans unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, auf Zietlows getragene Outfits und Accessoires bieten. Der Gesamterlös für die 24 Oberteile, Gürtel, Uhren und Schmuckstücke kann sich sehen lassen, denn Fans waren bereit, insgesamt 3.644 Euro für ihre Lieblingsteile aus "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" zu bezahlen. Die gemeinsame Aktion von Sonja Zietlow und United Charity startete bereits zum achten Mal in Folge und konnte den Gesamterlös vom Vorjahr sogar noch toppen. Die Summe spendet United Charity nun ohne Abzug an Zietlows eigenen Verein "Beschützerinstinkte", der unter anderem Therapiehunde für schwerkranke Kinder ausbildet.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als acht Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

