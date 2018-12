Baden-Baden (ots) - Den Rekorderlös von 55.147 Euro brachten in diesem Jahr 28 "Thomas Müller & friends"-Auktionen, die der Fußballstar gemeinsam mit Freunden und Partnern bereits zum siebten Mal bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, umgesetzt hat. Damit unterstützt Müller sein Herzensprojekt, die Nicolaidis YoungWings Stiftung für junge Trauernde. Absoluter Spitzenreiter bei den Auktionen war in diesem Jahr Tim Bendzko: Er stellte unter www.unitedcharity.de ein privates Wohnzimmerkonzert zur Verfügung, das für die Wahnsinnssumme von 35.005 Euro versteigert wurde. Eine Komparsenrolle in einer TV-Produktion kam für 3.500 Euro unter den Hammer und auch Sammlerstücke, von denen sich der Bayern-Spieler trennte, waren heißbegehrt: Unter anderem boten zwei Bieter mehr als 1.300 Euro für Fußballschuhe.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

