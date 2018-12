Baden-Baden (ots) - 35.005 Euro: Diesen Wahnsinnserlös erbrachte am Wochenende die Online-Versteigerung eines Wohnzimmerkonzerts mit Tim Bendzko unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal. Das garantiert unvergessliche Erlebnis sicherte sich eine Bieterin aus Baden-Württemberg, die sich nun auf einen Popstar hautnah freuen darf. So exklusiv wie niemand sonst wird sie mit ihren Gästen Tim Bendzko unplugged, nur von einer Gitarre begleitet, im eigenen Wohnzimmer erleben können. Dabei unterstützte sie mit dem sensationellen Erlös auch eine tolle Organisation, denn United Charity leitet ihn ohne Abzug an die Nicolaidis YoungWings Stiftung für junge Trauernde in München weiter.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

Pressekontakt:

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Augustaplatz 8

76530 Baden-Baden



Tel.: 07221 366 8701

Fax: 07221 366 8709

Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.de

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell