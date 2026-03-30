Zillertal Arena

Lederhosen Wedel Finale - das Original

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Zell am Ziller (ots)

Von 10.-12. April 2026 in der Zillertal Arena

Wenn perfekte Firnbedingungen auf erste Frühlingsgefühle treffen, wissen Freunde der Zillertal Arena: Es ist Zeit für das legendäre Lederhosen Wedel Finale! Von 10. bis 12. April können sich alle Trachtenfans zum Saisonabschluss auf ein uriges Programm und viele Highlights auf den Pisten und in den Hütten der Zillertal Arena freuen. Und das Beste: Am Eventwochenende sicherst du dir deinen Tagesskipass für nur Ꞓ 36,00, wenn du in Dirndl oder Lederhose auf die Piste gehst.

Lederhosen Wedel Party am 11. April 2026

Am Samstag, 11. April steigt ab 15.00 Uhr die große Lederhosen Wedel Party in der Krocha Alm bei der Talstation der Rosenalmbahn in Zell am Ziller. Für alle, die vorher „wedeln“ wollen, warten feinste Firnabfahrten und ein waschechtes Programm mit Live-Musik und vielen Specials auf den Hütten in der Zillertal Arena. Warm-Up-Partys am Freitag und ein gemütliches Weißwurstfrühstück am Sonntag runden das perfekte Frühlings-Skiwochenende ab. Aufgrund der Höhenlage mit 77 % der Pisten über 1.700 Metern und dem aktuellen Neuschnee herrschen zum Saisonende beste Pistenverhältnisse im größten Skigebiet des Zillertals.

Einen Überblick über Programm & Location gibt es hier: www.zillertalarena.com/wedelfinale

OUT NOW – Wedelvideo mit Kultfaktor

Ebenso legendär wie das Wedel Finale, ist das alljährliche Wedelvideo. Wer sich also noch in Stimmung bringen will, der klickt rein und schaut welcher Verwechslung die „Triala“ Manda Seppl & Peter heuer aufgesessen sind: zum Youtube-Video

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