Zillertal Arena

Zillertal Arena ist Skiarea-Testsieger in Gold

Bild-Infos

Download

Zell am Ziller (ots)

30. Jubiläum des Internationalen Skiareatests in Kitzbühel

Beim großen Jubiläumsevent des Internationalen Skiareatests in Kitzbühel wurde die Zillertal Arena unter den 450 Teilnehmern aus dem gesamten Alpenraum mehrfach prämiert und zählt damit zu den großen Gewinnern des Abends.

Die Zillertal Arena wurde mit dem Titel Skiareatestsieger 2025 in Gold ausgezeichnet und erhielt weitere hochkarätige Preise in den Kategorien Fun & Action, Bestes Pistenteam, Beschneiungstrophy, Internationales Pistengütesiegel in Doppel-Gold und Infrastruktur-Innovationspreis. Mit 150 Pistenkilometern und 52 modernen Bahnen und Liften ist die Zillertal Arena damit nicht nur das größte Skigebiet im Zillertal, sondern auch eines der besten im Alpenraum. 77 % der Pisten oberhalb von 1 700 m sorgen für Schneesicherheit und bilden den Grundstein für eine verantwortungsvolle und innovative Arbeit.

Methodik: Anonyme Tester

Der Internationale Skiareatest gilt seit 30 Jahren als anerkannte Qualitätsplattform für Skigebiete im Alpenraum. Die Bewertung erfolgt durch anonyme Tester, die während der Saison sämtliche Service- und Qualitätsbereiche unter die Lupe nehmen. Die Awards stehen damit für ein umfassendes Qualitätsurteil und höchste Standards.

Mit diesen Auszeichnungen unterstreicht die Zillertal Arena eindrucksvoll ihre Position als führende Ganzjahres-Destination im Alpenraum und ihren Anspruch, Gästen unvergessliche Erlebnisse in einer einzigartigen Bergwelt zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter www.zillertalarena.com.

Original-Content von: Zillertal Arena, übermittelt durch news aktuell