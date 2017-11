-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Privatstiftung Manner (Juristische Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Albin Hahn Funktion: Vorstand -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Josef Manner & Comp. AG LEI: 5493000FHOCPRAERG577 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000728209 Beschreibung des Finanzinstruments: Stückaktie Geschäftsart: Kauf Datum: 13.11.2017; UTC+01:00 Handelsplatz: Wien Währung: Euro Preis Volumen 50 2.000 Gesamtvolumen: 2.000 Gesamtpreis: 100.000 Durchschnittspreis: 50 -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/3183/4/10074362/0/DD-Meldung_Riedl_Alfred_an_PSM_2_000_Stk___171113_.pdf Emittent: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 A-1171 Wien Telefon: +43 148822 3291 FAX: +43 1 486 21 55 Email: a.kunzmann@manner.com WWW: www.manner.com ISIN: AT0000728209 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Josef Manner & Comp. AG, übermittelt durch news aktuell