Hisense Group

Hisense und Devialet definieren Home Entertainment neu

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, stellt drei neue Produktlinien vor, die in Zusammenarbeit mit dem französischen Audioexperten Devialet entwickelt wurden. Jedes Produkt erhält die exklusive „Tuned by Devialet"-Zertifizierung, die für ein optimales Klangerlebnis steht. Diese strategische Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Hisense, durch die Kombination von Devialets Weltklasse-Audioexpertise mit seiner hochmodernen Displaytechnologie Home Entertainment der Spitzenklasse zu liefern.

Die ULED-MiniLED-Fernseher 65U7Q PRO und 65U8Q von Hisense beeindrucken nicht nur visuell – sie bringen auch den für Devialet typischen High-Fidelity-Sound in Ihr Zuhause. Mit Mini-LED PRO und Hi-View AI Engine PRO bieten diese Fernseher außergewöhnliche Helligkeit, Kontrast und naturgetreue Bilder. In Verbindung mit Dolby Atmos® und 2.1.2/4.1.2 Mehrkanal-Surround-Sound sorgen sie für ein audiovisuelles Erlebnis, bei dem jedes Detail zum Leben erweckt wird. Der 165Hz Game Mode Ultra sorgt dafür, dass Gamer in den Genuss einer extrem flüssigen Next-Gen-Grafik kommen und ihnen kein Detail im Spiel entgeht.

Der HT SATURN definiert Home Entertainment neu, indem er kraftvolle Leistung mit modernster Technologie verbindet – von Devialet auf unvergleichliche Audio-Brillanz getrimmt. Das Besondere am HT SATURN ist die Hi-Concerto-Technologie, die sich nahtlos mit den Hisense TV-Lautsprechern verbinden lässt, so dass alle Lautsprecher harmonisch zusammenarbeiten und ein dynamischeres und intensiveres Klangerlebnis bieten. Ausgestattet mit 4.1.2-Surround-Sound, Dolby Atmos und DTS:X sorgt er für ein multidimensionales Klangerlebnis, das Sie in seinen Bann ziehen wird. Angetrieben von professioneller Hardware, einschließlich 4 Surround-Lautsprechern für umfassende Details und einem dedizierten Subwoofer für tiefe Bässe, liefert der HT SATURN unerreichte akustische Präzision – und definiert damit den Klang von Home Entertainment neu.

Der L9Q Laser TV von Hisense, der in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen soll, kombiniert eine beeindruckende Helligkeit von 5000 Lumen und ein Kontrastverhältnis von 5000:1, um so lebensechte Tiefe und Details zu bieten. Mit der IMAX Enhanced-Zertifizierung liefert er atemberaubende Bilder und einen mitreißenden Dolby Atmos-Sound. Das 6.2.2-Mehrkanal-Soundsystem mit dem Fine Tuning von Opéra de Paris l Devialet. Diese exklusive Edition kombiniert die Audiotechnik von Devialet mit der Verarbeitung in Opéra de Paris-Qualität für ein unvergleichliches Klangerlebnis.

Die Partnerschaft mit Devialet stellt einen neuen Meilenstein im Home Entertainment dar, da sie das weltweit anerkannte akustische Know-how von Devialet mit der fortschrittlichen Display-Technologie von Hisense kombiniert. Diese Zusammenarbeit setzt neue Maßstäbe bei Bild und Ton und stärkt die Position von Hisense im Premium-Markt.

Informationen zu Hisense Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten (2022 bis 2024) und die Nummer eins im Fernsehersegment von 100 Zoll und mehr (2023 bis 2024). Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

Informationen zu Devialet Devialet ist ein französischer Akustikhersteller der Luxusklasse, der für sein unübertroffenes technologisches Know-how und seine transformativen Klangerlebnisse bekannt ist. Das Produktportfolio – einschließlich der legendären Devialet Phantom-Reihe, des tragbaren Lautsprechers Devialet Mania, der All-in-One-Soundbar Devialet Dione, der kabellosen Devialet Gemini II Earbuds und des Devialet Astra-Verstärkers – bietet dank seines zielgerichteten und kreativen Designs unvergleichlichen Klang. Neben seinen eigenen Produkten arbeitet Devialet mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Automobil und Luftfahrt zusammen, um maßgeschneiderte akustische Lösungen zu entwickeln. Devialet hat sich außerdem dazu verpflichtet, einzigartig wirkungsvolle und sinnvolle Innovationen anzubieten, die das künstlerische Schaffen unterstützen und das kulturelle Erbe fördern, und ist langfristige Partnerschaften mit angesehenen Kultureinrichtungen wie der Opéra de Paris eingegangen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2689071/Hisense_s_product_lines__Tuned_Devialet.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2689072/Hisense_s_ULED_MiniLED_TV_65U8Q__Tuned_Devialet.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2689073/Hisense_s_HT_SATURN__Tuned_Devialet.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2689075/Hisense_s_L9Q__Tuned_Op_ra_de_Paris_l_Devialet.jpg

