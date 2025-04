Hisense Group

Hisense stellt das HT SATURN Home Theatre Sound System vor und definiert damit immersives Audio neu

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, hat heute das HT SATURN vorgestellt, ein 4.1.2-Kanal-Surround-Soundsystem mit der exklusiven Zertifizierung „Tuned by Devialet". Durch die Kombination der fortschrittlichen Hi-Concerto™-Architektur von Hisense mit der Weltklasse-Akustiktechnik von Devialet liefert das HT SATURN Audio in Kinoqualität und einen beeindruckenden dreidimensionalen Klang in jedem Wohnraum.

HT SATURN liefert eine maximale Gesamtleistung von 720 Watt über ein sorgfältig angeordnetes 13-Lautsprecher-System. Vier Satelliteneinheiten beherbergen jeweils nach oben abstrahlende Lautsprecher, Hochtöner und Breitbandlautsprecher, während ein eigenständiger kabelloser 6,5-Zoll-Subwoofer für verzerrungsfreie Bässe sorgt, die kraftvoll widerhallen. Gemeinsam geben diese präzise abgestimmten Treiber jedes Flüstern, jede mitreißende Filmmusik und jede donnernde Explosion mit atemberaubender Klarheit und Wucht wieder.

Das Herzstück des HT SATURN ist die von Hisense entwickelte Hi-Concerto™ Technologie, die das System nahtlos mit kompatiblen Hisense TV-Lautsprechern synchronisiert. Die Unterstützung für Dolby Atmos® und DTS:X® verbessert das Erlebnis noch weiter, indem der Ton über den Köpfen und hinter den Zuschauern platziert wird und so ein echtes räumliches Eintauchen ermöglicht. Durch die Kombination der Ausgänge aller angeschlossenen Treiber kann das System einen beeindruckenden 7.1.2-Kanal-3D-Klangraum erzeugen, der den Zuhörer vollständig umgibt.

HT SATURN wurde in Zusammenarbeit mit Devialet entwickelt, um eine unvergleichliche Klangbrillanz zu erzielen. Die von Devialet entwickelten Tuning-Technologien sorgen für eine präzise Klangwiedergabe mit optimaler tonaler Balance, Dynamik und Tiefe. Das Ergebnis ist ein Klang, der die Absicht des Künstlers präzise widerspiegelt – ganz gleich, ob Sie sich in einem Blockbuster verlieren, in ein spannendes Spiel vertiefen oder Ihr Lieblingsalbum genießen.

Einfache Integration und elegantes Design definieren das HT SATURN Erlebnis. Stabiles Streaming mit geringer Latenz wird durch die dreifach gebündelte Funkübertragung (2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz) gewährleistet, die eine robuste und störungsfreie Funkverbindung in Ihrem gesamten Raum sicherstellt. Bluetooth 5.3, HDMI IN, HDMI eARC und optische Eingänge bieten nahtlose Konnektivität mit Fernsehern, Spielekonsolen und Streaming-Geräten. Die EzPlay-Funktion von Hisense ermöglicht die Steuerung des HT SATURN über die Fernbedienung des Hisense-Fernsehers, wobei die Einstellungen bequem auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden. So lassen sich Soundeffekte, EQ-Modi und vieles mehr ganz einfach in Echtzeit anpassen. Die minimalistischen Satellitenmodule und der Subwoofer können an der Wand montiert oder freistehend aufgestellt werden und passen so in jeden Wohnraum.

Fünf voreingestellte Klangmodi – Standard, Film, Musik, Spiel und Sport – werden durch fortschrittliche Effekte wie Surround, Nacht, Stimme, KI und Virtual:X ergänzt, sodass Sie die Klangatmosphäre für jede Art von Inhalt optimal anpassen können. Die intelligente Raumkorrekturtechnologie, die auf dem Raumakustik-Kalibrierungsalgorithmus von Hisense TV basiert, analysiert kontinuierlich die Raumakustik und gewährleistet, dass das HT SATURN in Räumen jeder Größe und Grundrissgestaltung eine gleichbleibende Leistung liefert.

Das Hisense HT SATURN wird bald weltweit erhältlich sein, wobei die regionalen Starttermine von den lokalen Sendern festgelegt werden. Der Verkauf beginnt im Juni bei Amazon, BestBuy US, Currys UK, M.Video Russland und führenden professionellen AV-Händlern. (*Die technischen Daten und die Verfügbarkeit der Funktionen können je nach Markt variieren).

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten (2022 bis 2024) und die Nummer eins im Fernsehersegment von 100 Zoll und mehr (2023 bis 2024). Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

