Hisense Group

Hisense wird zum dritten Mal in Folge in der ESG-Liste von Fortune China als einflussreich eingestuft

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, das weltweit tätige Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wurde zum dritten Mal in Folge in die ESG Influential Listing von Fortune China für seine herausragenden Bemühungen in den Bereichen Umweltverbesserung, Mitarbeiterbetreuung und gesellschaftliches Engagement aufgenommen.

"Fortune" hob hervor, dass Hisense 13 nationale grüne Fabriken in China errichtet hat und seine Photovoltaik-Stromerzeugungsprojekte nach und nach eine "kohlenstoffarme Dividende" mit einer jährlichen Stromerzeugungskapazität von etwa 70 Millionen kWh freisetzen, von denen 12,85 MW 2023 neu errichtet wurden. Heute trägt die photovoltaische Stromerzeugung zu über 11 % des gesamten Stromverbrauchs von Hisense bei.

Hisense setzt sich für die Einrichtung eines umfassenden grünen und kohlenstoffarmen Produktionssystems ein, das den gesamten Energienutzungsprozess umfasst, einschließlich Forschung und Entwicklung, Lieferkette, Fertigung, Vertrieb und Kundendienst sowie Recycling und umfassende Produktnutzung. Am Beispiel von Fernsehgeräten hat die Gesamt-Recyclingrate der Rohstoffe für Hisense Laser-Fernseher inzwischen 92 % erreicht, und ein 100-Zoll-Laser-Fernseher spart mehr als die Hälfte der Energie im Vergleich zu LCD-Fernsehern der gleichen Größe. Darüber hinaus haben die ULED-Fernseher von Hisense durch ein fortschrittlicheres und umweltfreundlicheres Design das Gewicht ihrer Gehäuse um 8 % reduziert, was zu einer Einsparung von 1.133,07 Tonnen Kunststoff und 100 Tonnen Stahl 2023 im Vergleich zu 2022 führt und gleichzeitig die Ressourcennutzung verbessert.

Heute verfügt Hisense über 26 Forschungs- und Entwicklungszentren, 34 Industrieparks und 64 Unternehmen und Niederlassungen in Übersee weltweit. Hisense baut aktiv ein globales Supply Chain Management Center auf und nutzt Unternehmen und Marketingplattformen in Übersee, um die synergetischen Vorteile von Übersee-Layout und Lieferkette zu nutzen und Logistikkosten und Energieverbrauch zu senken. Hisense beschäftigt auch lokale Mitarbeiter, trägt zu den Steuereinnahmen bei, fördert die lokale wirtschaftliche und soziale Entwicklung und erzielt durch die globale Koordination altruistische und für beide Seiten gewinnbringende Ergebnisse.

Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024™ ist Hisense auch bestrebt, den Fußballfans mit Hilfe von umweltfreundlichen TV-Geräten ein intensives Spielerlebnis zu bieten, und das Unternehmen wird im Rahmen seiner Globalisierungsstrategie weiterhin klimaneutrale Praktiken anwenden.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. Hisense bleibt weltweit die Nummer 2 bei den TV-Auslieferungen im Jahr 2023. Hisense ist schnell gewachsen und ist heute in mehr als 160 Ländern vertreten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2414696/Hisense.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-wird-zum-dritten-mal-in-folge-in-der-esg-liste-von-fortune-china-als-einflussreich-eingestuft-302148035.html

Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell