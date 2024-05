Hisense Group

Der offizielle Partner der UEFA EURO 2024™, Hisense, stellt die Kampagne „BEYOND GLORY" vor und bietet den Verbrauchern ein unvergleichliches Spielvergnügen

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024™ möchte Hisense den Fans ein hervorragendes Spielerlebnis bieten. Mit einem neuen TVC, der die neuesten innovativen Produkte vorstellt, die den Menschen ein besseres Leben ermöglichen, startet die Kampagne „BEYOND GLORY".

Das ultimative EURO 2024™-Zuschauererlebnis

In dem Werbespot werden die hochmodernen ULED-Fernseher und Laser-TVs von Hisense vorgestellt, die für ein besseres Sport- und Unterhaltungserlebnis sorgen. Im Mittelpunkt steht der U7N ULED Mini-LED-Fernseher, der mit fortschrittlichen Funktionen wie Mini-LED, Quantum Dot-Technologie und dem 144Hz Game Mode Pro ausgestattet ist. Diese Funktionen sorgen für ein überragendes Fernseherlebnis, ganz gleich, ob Sie die Fußball-Europameisterschaft verfolgen oder online spielen.

Mit seinen supergroßen Bildschirmdiagonalen von 100" und 120" unterstreicht Hisense auch das kinoreife Seherlebnis, das der L9H Laser TV bietet. Der TriChroma Laser-Fernseher mit ultrakurzer Reichweite projiziert ein lebendiges 4K-Bild, perfekt für das ultimative Fußballerlebnis.

Genießen Sie einen Smart-Life Lebensstil

Genießen Sie einen Smart-Life Lebensstil über die Hisense ConnectLife App, die Sie über Ihr Mobilgerät mit Ihren Geräten in Verbindung hält. Der Hisense PureFlat Smart Kühlschrank ist mit dem Antibacterial Guard und einer App ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, die Einstellungen des Kühlschranks zu steuern, den Lebensmittelbestand zu verwalten, Mahlzeiten zu planen und sogar das Spiel auf dem Türbildschirm zu verfolgen, während Sie kochen.

Legen Sie die passenden Snacks in den Hisense Hi8 BlackLine Backofen und verbinden Sie sich mit der App, um den Kochfortschritt zu überwachen, ohne das Sofa zu verlassen. Mit den Waschmaschinen und Trocknern der Serie 7S von Hisense können Sie Ihre Ausrüstung für die große Wäsche einwerfen. Mit dem Washer-Dryer Link-Modus über die ConnectLife App wird das Waschprogramm per Fernzugriff an den Hisense-Trockner gesendet, so dass dieser auf intelligente Weise das richtige Trockenprogramm auswählen kann. Nach getaner Arbeit können Sie mühelos den Zustand Ihrer Weine überprüfen und die Temperatur mit einer Fernbedienung einstellen. Holen Sie sich eine gekühlte Flasche aus Ihrem Hisense Weinschrank der JC-Serie und schauen Sie das Spiel weiter!

Wenn es heiß hergeht, können Sie Ihr EURO-Fieber mit der Hisense Energy Pro X-Klimaanlage in Schach halten. AI Smart, dieses Klimagerät erkennt Ihre Position mit Smart Eye, während es Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom intelligent anpasst, um Ihren Komfort zu gewährleisten.

Der TVC hebt hervor, wie Hisense Smart Living Komfort bedeutet, dass Sie keine Momente der UEFA EURO 2024™ verpassen werden. Hisense bietet mit seinen innovativen TV-Produkten und Haushaltsgeräten die perfekte Mischung aus Spiel- und Smart-Life-Erlebnissen.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. Hisense bleibt weltweit die Nummer 2 bei den TV-Auslieferungen im Jahr 2023. Hisense ist schnell gewachsen und ist heute in mehr als 160 Ländern vertreten.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=d45AVux_wuQ

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/der-offizielle-partner-der-uefa-euro-2024-hisense-stellt-die-kampagne-beyond-glory-vor-und-bietet-den-verbrauchern-ein-unvergleichliches-spielvergnugen-302135002.html

Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell