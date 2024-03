Hisense kooperiert mit Xbox und bringt modernste Laser-Displays in die Gaming-Industrie

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Einzige Top-5-TV-Marke der Welt mit anhaltendem Wachstum in den letzten 6 Jahren Schnelles Wachstum in Nordamerika und Europa Das weltweit tätige Haushaltsgeräteunternehmen Hisense konnte seine Position als Nummer 2 bei den TV-Auslieferungen 2023 halten und erreichte laut dem „2023 Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands" des führenden Marktforschungsinstituts AVC ...

mehr