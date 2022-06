Experiment e.V.

Gemeinnützige Organisation Experiment vergibt Gastfamilien-Stipendien für internationalen Schüleraustausch

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass vergibt der Bonner Verein zehn Gastfamilien-Stipendien. Mit jeweils 1.000 Euro werden Familien unterstützt, die internationalen Schüler*innen im Rahmen eines Schüleraustauschs für zehn Monate ein Zuhause geben möchten.

Weltoffene Interessierte aus Deutschland können sich bei Experiment als Gastfamilie bewerben, um ab Anfang September Austauschschüler*innen bei sich aufzunehmen. Die Stipendien werden unter den eingegangenen Bewerbungen vergeben. Dabei schaut die Austauschorganisation besonders auf Anträge von Familien, die ohne eine finanzielle Unterstützung keine Möglichkeit hätten, ein Gastkind aufzunehmen.

Das interkulturelle Austauschprogramm ermöglicht wertvolle Erfahrungen für Gastfamilie und Gastkind, die den Alltag aller Teilnehmer*innen bereichern! Sie helfen Verbindungen zwischen Menschen aus aller Welt herzustellen, Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu fördern.

Die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren kommen unter anderem aus Italien, Brasilien, Mexiko, Thailand, Frankreich und Kolumbien. In Deutschland besuchen sie eine Schule bei der Gastfamilie vor Ort und freuen sich, den Alltag in einer Familie kennenzulernen. Genauso unterschiedliche wie die Gäste können auch die Gastfamilien sein: Ob Alleinerziehende, Patchwork-Familien oder Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf - wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem Gast die Türen zu öffnen.

Für alle, die sich fragen Was sind meine Aufgaben als Gastfamilie? oder Wie läuft der Bewerbungsprozess ab? bietet der Verein eine kostenlose digitale Informationsveranstaltung am Mittwoch, 22. Juni 2022, um 18 Uhr an, für die man sich unter folgendem Link anmelden kann.

Interessierte können sich auch direkt an die Geschäftsstelle von Experiment in Bonn wenden. Ansprechpartnerin ist Lena Weyers (Tel.: 0228 95722-41, E-Mail: weyers@experiment-ev.de). Weitere Informationen gibt es zudem auf der Internetseite www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden, wo einige der Austauschschüler*innen sich mit kurzen Videos vorstellen.

Über Experiment

Das Ziel von Deutschlands ältester, gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment e.V., ist seit 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied von "The Experiment in International Living" (EIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Deutsche Bundestag, das Goethe-Institut und die Stiftung Mercator.

Original-Content von: Experiment e.V., übermittelt durch news aktuell