Experiment e.V.

EU-Junior-Botschafter gesucht: Stipendium für 3 Wochen Schüleraustausch in den Herbstferien ausgeschrieben

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment e.V. setzt sich für ein friedliches und buntes Europa ein. Mit vielen verschiedenen Austauschprogrammen wie Freiwilligendiensten im Ausland, Gastfamilienaufenthalten und Auslandspraktika bietet der Verein vielfältige Möglichkeiten, interkulturelle Begegnungen zu erleben. Ziel aller Angebote ist es, zu mehr gegenseitigem Verständnis und einem friedlichen Zusammenleben beizutragen.

Für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren sind vor allem die Schüleraustausch-Programme und Auslandsaufenthalte in den Ferien interessant, die Experiment e.V. in vielen Ländern weltweit anbietet. Aktuell liegt der Fokus auf den europäischen Austauschländern. Anlässlich der Europa-Wahl schreibt Experiment e.V. zwei Stipendien à 1.000 Euro für einen dreiwöchigen Kurzzeit-Schüleraustausch in den Herbstferien in Frankreich oder Spanien aus. Zwei Jugendliche haben damit die Gelegenheit, EU-Junior-Botschafter*innen zu werden und sich für ein vielfältiges und weltoffenes Europa stark zu machen.

Der Aufenthalt in den Herbstferien ermöglicht ihnen, Europa von einer neuen Seite kennenzulernen: Durch das Zusammenleben mit einer Gastfamilie, den direkten Austausch mit Gleichaltrigen in der Schule und spannende Freizeitaktivitäten am Wochenende tauchen die Stipendiat*innen tief in die Kultur ihres Gastlandes ein. Bewerbungen für das Stipendium werden bis zum 1. Juli 2019 entgegengenommen. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.experiment-ev.de/ferienprogramme/stipendien.

Pressekontakt:

Hanna Sobotka

0228/95722-42

sobotka@experiment-ev.de

Original-Content von: Experiment e.V., übermittelt durch news aktuell