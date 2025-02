Dirk Rossmann GmbH

Engagement gegen Einsamkeit und Altersarmut: ROSSMANN und Malteser starten bundesweite Spendenkampagne

Burgwedel/Köln (ots)

Die Zahl der von Altersarmut bedrohten Menschen über 65 Jahre nimmt laut jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes binnen eines Jahres deutlich zu. Viele dieser Menschen ziehen sich zurück oder haben aus anderen Gründen wenige soziale Kontakte. Schätzungen gehen von mehr als 4 Millionen Menschen ab 65 Jahren in Deutschland aus, die von Einsamkeit und Altersarmut betroffen sind. Dem wollen die Malteser und ROSSMANN begegnen und starten rund um den Valentinstag eine Spendenkampagne.

Nutzer von Instagram, TikTok, Facebook und YouTube haben ab sofort die Möglichkeit, die von ROSSMANN bereitgestellte Spendensumme von 100.000 Euro zu verdoppeln. Der Erlös kommt über die Malteser älteren Menschen zugute, die von Altersarmut und Einsamkeit betroffen sind. Begleitend dazu können Kunden in mehr als 700 ROSSMANN-Filialen Wünsche für ein ortsansässiges Seniorenheim erfüllen - die größte Spendenaktion dieser Art in der Unternehmensgeschichte von ROSSMANN.

Vom 7. bis 14. Februar 2025 - passend zum Valentinstag - startet die Kampagne "Wa(h)re Nächstenliebe", unterstützt von Influencer Rashid Hamid. In dem eigens für diese Kampagne produzierten Video erinnert der gelernte Altenpfleger Rashid Hamid daran, dass "wir alle einmal jung waren". ROSSMANN spendet direkt 100.000 Euro an die Malteser, ruft jedoch dazu auf, diese Summe durch Likes auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube zu erhöhen:

50.000 Likes erhöhen die Spendensumme auf insgesamt 150.000 Euro.

100.000 Likes verdoppeln die Summe auf 200.000 Euro.

Malteser: Engagement für Würde, Geborgenheit und soziale Teilhabe - auch im Alter

Die Malteser engagieren sich mit vielfältigen sozialen Diensten, um ältere Menschen aktiv zu unterstützen. Dazu zählen zum Beispiel Besuchs- und Begleitungsdienste, die ältere Menschen am sozialen Leben teilhaben lassen. Gesellige Treffpunkte, gemeinsame Einkäufe, Fahrradrikscha-Fahrten oder Begleitung zu Kulturangeboten gehören ebenfalls dazu.

Malteser Vorstandsmitglied Douglas Graf von Saurma-Jeltsch sagt: "Es gibt viele ältere Menschen, die Unterstützung benötigen, um am sozialen Leben teilnehmen zu können. Wir Malteser helfen ihnen und bieten ihnen soziale Dienste an, die wir dank ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer und mit Spenden kostenfrei ermöglichen. Jeder Like bei der Spendenaktion hilft, mehr soziales Miteinander für ältere Menschen zu schaffen. Das ist eine tolle Unterstützung vom Familienunternehmen ROSSMANN."

Mehr als 700 ROSSMANN-Filialen beteiligen sich freiwillig an Aktion "Wunscherfüller"

An 700 Standorten bundesweit sind die Malteser eine unverzichtbare Stütze für ältere Menschen. Auch die Mitarbeiter von ROSSMANN bringen sich ein, um das Bewusstsein für ältere Mitmenschen zu stärken: In mehr als 700 Filialen findet die Aktion "Wunscherfüller" statt - die größte ihrer Art in der Unternehmensgeschichte. Bis zum 28.02. können Kunden bei ihrem Einkauf Wünsche von Bewohnern der ansässigen Senioreneinrichtungen erfüllen.

Informationen zu den teilnehmenden Filialen finden Sie auf rossmann.de/naechstenliebe

ROSSMANN: Unternehmen mit Haltung

"Als Familienunternehmen verstehen wir es als unsere Verpflichtung, Generationen zu verbinden und jenen Menschen beizustehen, die Hilfe benötigen. Dieses Selbstverständnis zieht sich durch alle Ebenen unseres Unternehmens, wie an dem freiwilligen Engagement unserer Filialen bei dieser Spendenaktion deutlich wird", betont Raoul Roßmann, Sprecher der ROSSMANN-Geschäftsführung.

Mit den Maltesern verbindet ROSSMANN der Wille, die Gesellschaft positiv zu gestalten und gezielt Verantwortung für Menschen in Not zu übernehmen.

Kurzprofil Malteser

Die Malteser in Deutschland sind eine christliche Hilfsorganisation und Träger von stationären Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. In Deutschland engagieren sich mehr als 58.000 Frauen und Männer ehrenamtlich für Menschen in Notlagen - unabhängig von deren Religion, Herkunft oder politischer Überzeugung. Wichtige Aufgabenfelder der Malteser sind der Zivil- und Katastrophenschutz, die Erste-Hilfe-Ausbildung, die Begleitung von alten, kranken oder benachteiligten Menschen sowie die Jugend- und Auslandsarbeit. Hinzu kommen sozialunternehmerische Aufgaben, wie zum Beispiel Rettungsdienst und Krankentransport, Hausnotruf und Menüservice.

Kurzprofil ROSSMANN

Als Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland eröffnete Dirk Roßmann 1972 den ersten "Markt für Drogeriewaren" in Hannover. Heute zählt ROSSMANN (Firmensitz in Burgwedel bei Hannover) mit 65.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa und 4.966 Filialen, davon 2.311 in Deutschland, zu den größten Drogerieketten Europas (Stand 1/2025). Mit 23.000 Drogerieartikeln, davon 5.500 der 28 Eigenmarken, präsentiert ROSSMANN ein besonders umfangreiches Angebot, das sämtliche Bereiche des täglichen Lebens abdeckt. Seit 1999 ist das vielfältige Sortiment auch online zu finden. Das beliebte Angebot im Onlineshop bietet neben 5.000 Exklusivartikeln Informationen zu unterschiedlichsten Themen. Des Weiteren legt ROSSMANN großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. So arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, seine Produkte und Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Das ökologische und soziale Engagement wird in allen Unternehmensbereichen stetig ausgebaut. Umsatz 2024: 15,3 Milliarden Euro (Deutschland 9,9 Milliarden Euro).

