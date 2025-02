Dirk Rossmann GmbH

ROSSMANN spendet Waren im Wert von rund 3 Millionen Euro an die Tafeln

Burgwedel (ots)

Die Tafeln versorgen seit mehr als 30 Jahren von Armut betroffene Menschen mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs. Während die Anzahl der Produkt-Spenden an die Organisation zurückgeht, stellt sich ROSSMANN gegen den negativen Trend. Das Unternehmen unterstützte die Tafeln 2024 mit Produkten und Geld in Millionenhöhe.

Die Tafeln sind in Deutschland etabliert - schlagen sie doch die Brücke zwischen den Menschen, denen oftmals das Geld für Produkte des täglichen Bedarfs fehlt, und den einwandfreien Waren, die in den Filialen aussortiert werden. Die Tafeln sind aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage mehr denn je auf Unterstützung angewiesen. ROSSMANN spendete im vergangenen Jahr 1,06 Mio. Produkte an die bundesweit mehr als 970 Tafeln: in Höhe eines regulären Verkaufswerts von 2,89 Mio. Euro.

Diese Summe ergibt sich aus den geleisteten Großspenden, die über die ROSSMANN-Lagerstandorte koordiniert werden, und den lokalen Spenden aus den ROSSMANN-Märkten, die direkt an die nächstgelegenen Tafelstandorte gehen.

Im Jahr 2024 unterstützten mehr als die Hälfte der 2.311 ROSSMANN-Filialen in Deutschland Tafeln in ihrer Nähe. Finanzielle Unterstützung leistet ROSSMANN zudem regional - dort, wo das Unternehmen verwurzelt ist. In den zurückliegenden zwei Jahren summierte sich der Spendenbetrag, der von ROSSMANN an die Tafeln in Niedersachen und Bremen sowie in Hamburg ging, auf weitere 700.000 Euro.

"Wir engagieren uns für die Tafel, weil sie soziale und ökologische Verantwortung im besten Sinne vereinen. Zum einen helfen wir Menschen in einer absoluten Notlage, zum anderen können wir einen Beitrag dafür leisten, dass einwandfreie Lebensmittel und Produkte noch Verwendung finden", sagt Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung. Daher wirbt ROSSMANN auch bei Lieferanten dafür, an die Tafel zu spenden, wenn etwa mehr Artikel zur Verfügung stehen, als in den regulären Verkauf gehen. "Auch wenn die Lebensmittelverschwendung seit der Gründung der Tafel deutlich zurück gegangen ist, hat die Wichtigkeit der Organisation in keiner Weise abgenommen. Ganz im Gegenteil", sagt Raoul Roßmann. "Mich beeindruckt an der Tafel das unglaubliche Engagement ihrer zahlreichen Freiwilligen, die die Versorgung der Menschen, den es am Nötigsten fehlt, überhaupt erst möglich macht."

Hintergrund

Regelmäßig erhalten Tafeln in ganz Deutschland Spenden von ROSSMANN, die sie an rund zwei Millionen bedürftige Menschen weitergeben - mit und ohne Erwerbsarbeit, Rentnerinnen und Rentner, Geflüchtete, Alleinerziehende. Fast ein Drittel von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Einen sehr großen Anteil der Produktspenden von ROSSMANN nehmen Lebens- und Genussmittel ein, dazu kommen Artikel aus dem gesamten Sortiment, wie Haut- und Körperpflege, Hygiene- und Haushaltsprodukte aber auch Babykleidung und Spielzeuge. Es handelt sich um einwandfreie Waren, die aus verschiedenen Gründen aus dem Verkauf genommen werden, etwa weil das Mindesthaltbarkeitsdatum naht, ein Wechsel im Sortiment ansteht oder Artikel ausgelistet werden.

Kurzprofil

Als Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland eröffnete Dirk Roßmann 1972 den ersten "Markt für Drogeriewaren" in Hannover. Heute zählt ROSSMANN (Firmensitz in Burgwedel bei Hannover) mit 65.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa und 4.966 Filialen, davon 2.311 in Deutschland, zu den größten Drogerieketten Europas (Stand 1/2025). Mit 23.000 Drogerieartikeln, davon 5.500 der 28 Eigenmarken, präsentiert ROSSMANN ein besonders umfangreiches Angebot, das sämtliche Bereiche des täglichen Lebens abdeckt. Seit 1999 ist das vielfältige Sortiment auch online zu finden. Das beliebte Angebot im Onlineshop bietet neben 5.000 Exklusivartikeln Informationen zu unterschiedlichsten Themen. Des Weiteren legt ROSSMANN großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. So arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, seine Produkte und Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Das ökologische und soziale Engagement wird in allen Unternehmensbereichen stetig ausgebaut. Umsatz 2024: 15,3 Milliarden Euro (Deutschland 9,9 Milliarden Euro).

