Ein Gartenjahr voller Duft und Würze

Meran/Südtirol (ots) - Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff stehen 2018 ganz im Zeichen der Duft- und Gewürzpflanze - und das Touriseum auf Schloss Trauttmansdorff feiert mit einer spannenden Sonderausstellung seinen 15. Geburtstag!

Am 30. März öffnen die Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran und starten in die neue Gartensaison. Tausende Tulpen, Hyazinthen, Kaiserkronen, Vergissmeinnicht und Island-Mohn sorgen für den ersten blühenden Höhepunkt des Jahres. In der amphitheaterförmigen Parkanlage mit einer Fläche von 12 Hektar blühen und gedeihen verschiedenste Pflanzen und botanische Raritäten aus aller Welt. Die Gartengäste können in vier Gartenwelten eintauchen: Die Waldgärten zeigen urige Gewächse aus Amerika und Asien, die Sonnengärten verströmen mediterranes, exotisches Flair, die Landschaften Südtirols beeindrucken mit Weinberg, Obstanger, Auwald und Bauerngarten, und schließlich bieten die Wasser- und Terrassengärten europäische Gartenarchitektur vom Feinsten.

Inmitten der Gärten thront Schloss Trauttmansdorff, das Kaiserin Elisabeth, Sissi, bereits als Rückzugs- und Erholungsort diente. Heute beherbergt es das Touriseum, Südtirols Landesmuseum für Tourismus, das auf höchst unterhaltsame Weise 200 Jahre alpine Tourismusgeschichte erzählt. Das Touriseum wurde 2003 eröffnet und feiert in der neuen Gartensaison seinen 15. Geburtstag.

Zwtl.: Highlights 2018

Zwtl.: Duftikuss - Ein Spaziergang durch Duft und Würze

2018 steht der botanische Garten von Meran ganz im Zeichen der Duft- und Gewürzpflanze. Vom scharfen Chili bis zur zitronig-duftenden Pelargonie - an verschiedenen Stationen im Garten gibt es so einiges zu entdecken. Die Gartengäste erwartet zudem ein Rahmenprogramm mit Erlebnisvorträgen und Themenführungen.

Zwtl.: Ausstellung des Touriseums: Auf die Pässe, fertig, los!

Das Touriseum auf Schloss Trauttmansdorff widmet 2018 seine Sonderausstellung den Alpenpässen, ihrer Faszination und touristischen Bedeutung. Die Ausstellung ist als kurvenreiche Bergstraße inszeniert.

