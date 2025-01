Peter Hahn GmbH

PETER HAHN GmbH erfolgreich saniert: Einstieg der britischen Wourth Group abgeschlossen

Winterbach (ots)

Der offizielle Beschluss des Amtsgerichts erfolgte am 29.12.2024

Die Wourth Group ist ab sofort neuer Investor der PETER HAHN GmbH

Die PETER HAHN GmbH führt den Geschäftsbetrieb mit den rund 500 Beschäftigten fort

Gemeinsam entsteht ein führender Distanzhändler für die Best-Ager-Zielgruppe

Die PETER HAHN GmbH beendet ihr Insolvenzverfahren in Eigenregie erfolgreich. Nach Unterzeichnung der Investoren-Vereinbarung durch die britische Wourth Group und die PETER HAHN GmbH Ende August 2024, ist der Einstieg der Wourth Group als neuer Investor mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens durch Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart nun zum 29.12.2024 offiziell besiegelt. Das schwäbische Multichannel-Unternehmen für Mode, Fashion und Lifestyle für Best-Ager-Kunden mit Hauptsitz in Winterbach (Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg) hat nun einen neuen Investor und damit eine langfristige Perspektive für eine stabile Zukunft geschaffen.

Die Übernahme durch die Wourth Group, ein international agierender Anbieter von Lifestyle-Marken für die Zielgruppe 50+, markiert einen Meilenstein für PETER HAHN. Beide Unternehmen sehen erhebliche Synergien in ihren Geschäftsmodellen, die auf die Best-Ager-Zielgruppe ausgerichtet sind. Während die Wourth Group Märkte in Großbritannien, den USA, Australien und Europa bedient, verkauft PETER HAHN mittlerweile seine Ware in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Gemeinsam entsteht ein führender Distanzhändler für die Best-Ager-Zielgruppe in Westeuropa und Großbritannien.

Nachhaltige Sanierung erfolgreich umgesetzt

Unter der Leitung von Geschäftsführerin Daniela Angerer und den Geschäftsführern Jörg Marx sowie Christian Kappler, unterstützt von Sanierungsexperte Detlef Specovius (Kanzlei Schultze & Braun), den Sanierungsbevollmächtigten Dr. Andreas Kleinschmidt und Dr. Nicolai Fischer (White & Case) sowie dem bestellten Sachwalter Dr. Holger Leichtle (GÖRG), wurde ein umfassendes Sanierungskonzept entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Dr. Andreas Kleinschmidt freut sich: "Das lange Insolvenzverfahren ist beendet und wir haben ein solides Fundament für den langfristigen Fortbestand von PETER HAHN geschaffen". Dr. Nicolai Fischer ergänzt: "Durch die gute und andauernde Unterstützung durch die Wourth Group können die Mitarbeiter trotz der herausfordernden Situation im Fashion-Bereich aufatmen". Die Anerkennung durch das Amtsgericht Stuttgart dokumentiert den Erfolg der umfangreichen Bemühungen, die Stabilität des Unternehmens nachhaltig sicherzustellen.

Zukunftsaussichten durch neue Partnerschaft

"Der Erwerb des traditionsreichen Multichannel-Unternehmens PETER HAHN ist eine großartige Ergänzung unserer Beteiligungen im Fashion-Bereich", erklärt Mike Lester, CEO der Wourth Group. "Das Unternehmen ermöglicht uns den Zugang zu einer Vielzahl von neuen Kunden und stärkt unser Portfolio in dem für uns wichtigen Marktsegment der Bestager."

Auch Daniela Angerer, Managing Director der PETER HAHN GmbH, zeigt sich optimistisch: "Mit der Wourth Group haben wir unseren Wunsch-Investor gewonnen. Durch sie als starken Partner an unserer Seite, haben wir die besten Voraussetzungen, um in einem herausfordernden Marktumfeld langfristig erfolgreich zu sein."

Zukünftig wird PETER HAHN den Fokus auf sein Kerngeschäft - hochwertige Damenoberbekleidung für Frauen ab 45 Jahren - weiter schärfen. Daniela Angerer ergänzt: "Eine Reduktion der Prozesskomplexität sowie die Optimierung des Multichannel-Ansatzes stehen im Zentrum der strategischen Ausrichtung". Ziel ist es, ein nahtloses und begeisterndes Kundenerlebnis zu schaffen.

Rechtliche Begleitung

Für die Wourth Group wurde die Transaktion federführend durch Till Buschmann und Katrin Schröder (BCLP Frankfurt) sowie Richard Obank (BCLP London) begleitet.

Über PETER HAHN

Die PETER HAHN GmbH ist ein Multichannel-Unternehmen mit jahrzehntelanger Expertise im Bereich hochwertiger Damenmode. Das Unternehmen bedient die Zielgruppe Frauen ab 45 Jahren mit einem vielfältigen Sortiment und ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie den Niederlanden aktiv.

Über Wourth Group:

Die Wourth Group ist ein in Großbritannien ansässiger Omnichannel-Einzelhändler mit unterschiedlichen Warengruppen im Fashion-Bereich, der mit einer Reihe von unverwechselbaren Lifestyle-Marken arbeitet, die sich an verschiedene Segmente der wertvollen Zielgruppe der über 50-Jährigen ausrichten. Die Wourth Group hat im Laufe des Jahres 2023 erfolgreich eine Reihe von Unternehmen übernommen, darunter Scotts & Co, Thought und Hotter. Diese Marken haben die ursprünglichen Lifestyle-Marken der Wourth Group, WoolOvers, Pure Collection und Roama ergänzt. Die Wourth Group hat über 8 Millionen identifizierbare Kunden und bedient die Zielgruppe der über 50-Jährigen in Großbritannien, den USA, Australien und Europa.

Über Schultze & Braun:

Schultze & Braun ist ein führender Dienstleister für Insolvenzverwaltung und Beratung im Sanierungs- und Insolvenzrecht. Mit rund 500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland unterstützt Schultze & Braun Unternehmen vor Ort, bundesweit und international in allen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.

Über White & Case:

White & Case ist eine führende globale Kanzlei mit Standorten in allen wesentlichen Finanz- und Wirtschaftszentren dieser Welt. In Deutschland sind rund 250 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg ein vollwertiger und vollständig integrierter Teil eines starken internationalen Netzwerks und bieten juristische Arbeit auf höchstem Niveau. (www.whitecase.de). Seit mehr als 35 Jahren verfügt die Kanzlei über eine der angesehensten Insolvenz- und Restrukturierungspraxen in Deutschland (www.whitecaseinso.de).

Über BCLP:

Mit mehr als 1.275 Anwälten in 31 Büros in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien ist BCLP eine voll integrierte, globale Anwaltskanzlei, die ihren Mandanten eine vernetzte Rechtsberatung bietet, wo und wann immer sie diese benötigen. Die deutsche Praxis umfasst mehr als 60 Anwälte in Berlin, Frankfurt und Hamburg. Die Sozietät ist bekannt für ihre dienstleistungs- und teamorientierte Kultur, ihr umfassendes juristisches Fachwissen und ihre branchenführenden Innovationen. Sie bietet ihren Mandanten eine der weltweit aktivsten Praxen für M&A, Immobilienrecht, Finanzdienstleistungen, Rechtsstreitigkeiten und Unternehmensrisiken (www.bclplaw.com).

