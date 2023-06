Peter Hahn GmbH

Alexandra Kohnke wird neue Geschäftsführerin bei Peter Hahn

Winterbach (ots)

Das Winterbacher Fashion Unternehmen Peter Hahn hat mit Wirkung vom 01.06.2023 Alexandra Kohnke in die Geschäftsführung berufen. Die neue Geschäftsführerin verantwortet die Bereiche Product & Design, Merchandise & Procurement und Quality Management.

Alexandra Kohnke übernimmt zum 01. Juni 2023 die Geschäftsführung Product & Design des schwäbischen Fashion Anbieters Peter Hahn. Sie ergänzt die Unternehmensleitung mit den Geschäftsführern Dr. Daniel Gutting und Jörg Marx. Alexandra Kohnke wird die Weiterentwicklung der Eigenmarken, die weitere Optimierung der Sourcing-Prozesse sowie den Ausbau des Portfolios der Premiummarken mit bestehenden und neuen Handelspartnerschaften ausgestalten und intensivieren.

Kohnke studierte Modedesign an der Fachhochschule in Trier. Nach Stationen bei Seidensticker und Alba Moda verantwortete sie in den letzten neun Jahren als Key Account Manager das Productmanagement bei der JCK Holding in Quakenbrück.

"Wir freuen uns sehr, Alexandra Kohnke als Mitglied in der Geschäftsführung zu begrüßen. Sie verstärkt das Peter Hahn-Management mit ihrer einschlägigen Erfahrung im Produkt- und Einkaufsbereich ideal", so CEO Daniel Gutting.

Alexandra Kohnke folgt Geschäftsführer Stefan Kober nach, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich beruflich neu zu orientieren.

Original-Content von: Peter Hahn GmbH, übermittelt durch news aktuell