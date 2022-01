Peter Hahn GmbH

Summer Dreams: Peter Hahn startet mit TV-Spot ins neue Jahr

Winterbach (ots)

Fashion Unternehmen Peter Hahn setzt erneut auf TV-Werbekampagne. Seit 03. Januar 2022 wird der TV-Spot ausgestrahlt. Er ist in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und erstmals auch in Skandinavien zu sehen.

Summer Dreams - das Motto des diesjährigen TV-Spots von Peter Hahn weckt die Sehnsucht nach der schönsten aller Jahreszeiten. Die Frühjahr-/Sommer-Kollektion wurde in Südfrankreich in Szene gesetzt. Dort diente das Palais Bulles, die Villa des Modedesigners Pierre Cardin, als Dreh-Kulisse. Diese lädt mit ihrer außergewöhnlichen Architektur, dem blauen Himmel und glitzerndem Meer zum Träumen ein - getreu dem Kampagnenmotto "Summer Dreams".

"Die Bildwelten aus unserem Katalog 1:1 in den TV-Spot zu übertragen, war das Ziel der diesjährigen TV-Kampagne. Der Spot macht Lust auf die neue Mode, strahlt pure Lebensfreude aus und lässt uns vom Sommer träumen. Zudem freuen wir uns darüber, dass der Spot erstmals auch in Schweden und Dänemark zu sehen sein wird.", so Daniel Gutting, Geschäftsführer von Peter Hahn. Mit dem Fernseh-Spot möchte das Unternehmen seine Bekanntheit in Europa weiter steigern und neue Zielgruppen erschließen. Peter Hahn hat zum Saisonstart auch sein Markenportfolio um weitere namhafte Marken wie zum Beispiel Marc Cain, Chiara Ferragni, Lauren Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, Talbot Runhof, Love Moschino, Monari, Lecomte sowie Valentino Bags erweitert.

Die Outfits und der Spot sind auch online zu sehen: www.peterhahn.de/summer-dreams

Unter folgendem Link kann der Peter Hahn TV-Spot angesehen werden:

https://www.youtube.com/watch?v=VpQFdoeSAEA

