Peter Hahn GmbH

Peter Hahn erweitert Angebot exklusiver Marken: Kooperation mit dem Designer-Duo Talbot Runhof

Bild-Infos

Download

Winterbach (ots)

Talbot Runhof X Peter Hahn: Das Münchener Label und das Winterbacher Modeunternehmen bringen eine gemeinsame Kollektion glamouröser Casual Styles auf den Markt.

Peter Hahn und das Label Talbot Runhof des Designerduos Johnny Talbot und Adrian Runhof zeigen in ihrer ersten gemeinsamen Kollektion ein Zusammenspiel von Glamour und Casual. Zwei Traditionsunternehmen, die sich gegenseitig inspirieren und mit ihrer kreativen Partnerschaft eine Kollektion mit viel Wertigkeit, Zeitgeist und Tradition geschaffen haben. Die Kollektion zeichnet sich durch eine moderne Schnittführung, gedeckte Farben sowie hochwertige Artikel zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit dieser Kooperation erweitert das Multichannel-Unternehmen Peter Hahn seine Auswahl an exklusiven Marken.

"Mit der Talbot Runhof X Peter Hahn Kollektion spannen wir einen Bogen zwischen Glamour und Casual. Unsere beiden Unternehmen verbindet der Anspruch an hochwertige, luxuriöse Materialien und die Liebe zum Detail. "It's the woman, not the dress" - ein wunderbares Credo, das wir mit den beiden kreativen Köpfen Johnny Talbot und Adrian Runhof teilen", so Stefan Kober, Geschäftsführer bei Peter Hahn.

Johnny Talbot und Adrian Runhof ergänzen: "Gehe nie zu weit, aber immer weit genug - und ein Stück weit mit anderen zusammen. Unter diesem Motto steht unsere Kooperation mit Peter Hahn. Mit der gemeinsamen Kollektion bieten wir unseren Kundinnen auch für Beruf und Freizeit Glamour Casual Looks - luxuriöse Artikel mit Wohlfühlfaktor."

Die Kollektion Talbot Runhof X Peter Hahn besteht aus insgesamt 14 Modellen und 22 Artikeln. Sie bietet Damenoberbekleidung aus den Sortimenten Blusen, Pullover, Kleider und Hosen in den Größen 36 bis 48. Die Verkaufspreise liegen zwischen 99,95 und 399,95 Euro.

Erhältlich ist die Kollektion über den Peter Hahn Onlineshop und Katalog sowie ab September 2021 im Talbot Runhof Flagship Store in München.

Mehr Infos zur Kollektion unter peterhahn.de/talbot-runhof

Talbot Runhof in Kürze

"Gehe nie zu weit, aber immer weit genug": Das ist für Johnny Talbot und Adrian Runhof Designmotto und Lebensphilosophie. Seit 2000 entwerfen sie unter dem Namen Talbot Runhof glamouröse Abendkleider und Cocktaildresses. Mit ihrem Faible für besondere Stoffe, perfekte Schnittführungen und extravagante Details hat sich die Marke "made in Germany" weltweit eine Fangemeinde erschlossen. Wer Talbot Runhof trägt, hat etwas vor - das gilt für den roten Teppich genauso wie im Business- und Freizeitkontext, denn inzwischen wird das Sortiment auch durch hochwertige Tageskleider, Kostüme, Mäntel und Accessoires ergänzt, in denen sich die Designvision genauso widerspiegelt.

Die Peter Hahn GmbH in Kürze

Seit über 50 Jahren ist Peter Hahn erfolgreiches Modeunternehmen im gehobenen Qualitäts- und Preis-Segment. 1964 wurde die Peter Hahn GmbH in Winterbach gegründet. Mit Lamahaarprodukten konnte Peter Hahn eine Marktlücke besetzen und eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung einleiten. Heute steht das Modeunternehmen mit dem Angebot hochwertiger Mode via Katalog, Internet und stationärem Einzelhandel für ein äußerst erfolgreiches und dynamisch wachsendes Unternehmenskonzept in zehn europäischen Ländern. Das Unternehmen bietet eine bemerkenswerte Vielfalt von über 300 Marken wie z.B. Bogner, Brax, Fadenmeister Berlin, Looxent, Lacoste, u.v.m. Mit diesem Sortiment richtet sich das Unternehmen vorrangig an die Zielgruppe Frauen im Alter ab 45 Jahren. Peter Hahn ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TriStyle Mode GmbH.

Original-Content von: Peter Hahn GmbH, übermittelt durch news aktuell