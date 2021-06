Peter Hahn GmbH

Peter Hahn vom österreichischen Handelsverband ausgezeichnet

Winterbach (ots)

Der Modehändler Peter Hahn ist mit dem Austrian Trustmark Award in der Kategorie "Best Mobile Performance" ausgezeichnet worden. Peter Hahn wird für die schnellsten Websiteladezeiten via Smartphone in Österreich prämiert. Die Auszeichnung fand am 16. Juni 2021 im Rahmen des österreichischen eCommerce Day 2021 in Wien statt.

Peter Hahn hat dank gezielter Investitionen die Leistungsfähigkeit des Internetauftritts deutlich verbessert. So zeigt der Onlineshop peterhahn.at den Kundinnen und Kunden auch bei mobilen Internetverbindungen Inhalte bereits nach einer Sekunde an und ist sehr schnell bedienbar. Schnelle Websiteladezeiten sind im E-Commerce enorm wichtig, da sie zu einer guten User-Experience und Customer Journey beitragen und dadurch die Conversion Rate beim Mobile-Shopping erhöhen. Die Websiteladezeit hat zudem einen erheblichen Einfluss auf die Präsenz in Suchmaschinen, wodurch der Peter Hahn Onlineshop z.B. die Ladezeitvorgaben von Google erfüllt. Zu guter Letzt hilft eine schnelle Ladezeit auch der angebotenen Progressive Web App (PWA) ein stärkeres "App-Look-And-Feel" zu vermitteln.

Die Austrian Trustmark Awards zeichnen in Österreich tätige Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer E-Commerce- und Omnichannel-Lösungen in drei Kategorien aus: Best Online Shop, Best Mobile Performance sowie Best Omnichannel Experience.

"Mobile Shopping wird immer beliebter. Die Pandemie hat diesen Trend noch einmal verstärkt. Wir wissen, wie wichtig es ist, unseren Kundinnen und Kunden dabei ein hervorragendes Angebot zu machen. Deshalb haben wir in die Mobiloptimierung und Verbesserung unserer Websiteladezeiten investiert. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung des österreichischen Handelsverbands und sind stolz, dass wir die Jury überzeugen konnten", so Dr. Daniel Gutting, Geschäftsführer von Peter Hahn.

Über den Trustmark Austria Award

Der Handelsverband verleiht einmal jährlich im Rahmen des eCommerce Day die Austrian Trustmark Awards für ausgezeichnete Leistungen hinsichtlich Konsumentenfreundlichkeit. Vergeben wird der Award in den drei Kategorien Best Online Shop, Best Mobile Performance und Best Omnichannel Experience. Mehr Informationen auf www.trustmark-austria.at.

Die Peter Hahn GmbH in Kürze

Seit über 50 Jahren ist Peter Hahn erfolgreiches Modeunternehmen im gehobenen Qualitäts- und Preis-Segment. 1964 wurde die Peter Hahn GmbH in Winterbach gegründet. Mit Lamahaarprodukten konnte Peter Hahn eine Marktlücke besetzen und eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung einleiten. Heute steht das Modeunternehmen mit dem Angebot hochwertiger Mode via Katalog, Internet und stationärem Einzelhandel für ein äußerst erfolgreiches und dynamisch wachsendes Unternehmenskonzept in zehn europäischen Ländern. Das Unternehmen bietet eine bemerkenswerte Vielfalt von über 300 Marken wie z.B. Bogner, Brax, Fadenmeister Berlin, Looxent, Lacoste, u.v.m. Mit diesem Sortiment richtet sich das Unternehmen vorrangig an die Zielgruppe Frauen im Alter ab 45 Jahren. Peter Hahn ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TriStyle Mode GmbH.

Original-Content von: Peter Hahn GmbH, übermittelt durch news aktuell