LASCANA

LASCANA goes Fashion: Hamburger Unternehmen lanciert erste Fashion Cruise Collection mit internationaler Digitalkampagne

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der Hamburger Lingerie- und Bademodenspezialist LASCANA weitet sein bestehendes, vielfältiges Produktsortiment weiter aus und bietet mit der neuen limitierten Cruise Collection ab sofort auch ausgewählte und limitierte Fashion-Styles an. Begleitet wird der Kollektionslaunch von einer internationalen Digitalkampagne, die von Serviceplan Campaign in München konzipiert wurde. Die limitierten Styles der ersten Fashion Cruise Collection von LASCANA sind ab sofort auf www.lascana.de erhältlich.

Mit dem Launch der Fashion Cruise Collection weitet LASCANA sein bestehendes, vielfältiges Produktsortiment noch weiter aus. Die begleitende internationale Digitalkampagne wurde von der Kreativagentur Serviceplan Campaign in München konzipiert und gemeinsam mit der Hamburger Filmproduktion Markenfilm erfolgreich umgesetzt. Sie bildet zugleich den Auftakt der diesjährigen LASCANA Jahreskampagne "Your World. Your Rules. Your Style". Gemeinsam mit den Testimonials Bonnie Strange und Barbara Becker inszeniert die Marke im Rahmen der Digitalkampagne zu ihrer ersten Fashion Cruise Collection ein besonderes Lebensgefühl und feiert die Vielfalt, die Souveränität und die Stärke der Frau.

"Mit Bonnie und Barbara ist es uns gelungen, zwei authentische Testimonials für unsere diesjährige Sommerkampagne zu gewinnen - wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den beiden im Rahmen dieser Kampagne fortzuführen. Bonnie und Barbara sind zwei starke, souveräne und inspirierende Frauen, die unsere Markenwerte auf ganz besondere Weise verkörpern", erklärt Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing bei LASCANA.

Das Kampagnen-Shooting zur Fashion Cruise Collection von LASCANA fand in Kapstadt statt. Die Konzeption der Kampagne verantwortete die Kreativagentur Serviceplan Campaign, die seit Jahren die digitale Transformation der Marke begleitet. "Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit LASCANA den nächsten Schritt in der kommunikativen Entwicklung gegangen sind. Neben der Inszenierung starker Persönlichkeiten als Testimonials ist es uns gelungen, die höchst unterschiedlichen Zielgruppen und Ansprüche in einer programmatisch aussteuerbaren Kampagne zu adressieren. So haben wir ein ganzheitliches Markenerlebnis bis in den Onlineshop geschaffen", sagt Christian Sommer, Geschäftsführer von Serviceplan Campaign.

Aber nicht nur die limitierten Styles der ersten Fashion Cruise Collection von LASCANA sind inspirierend - im Rahmen der fortschreitenden digitalen Transformation des Unternehmens setzt man in diesem Jahr bei LASCANA bewusst auf eine rein digitale Umsetzung der flankierenden Kampagne. Darüber hinaus hat sich das Hamburger Unternehmen, das mit eigenen Onlineshops mittlerweile in rund zehn internationalen Märkten vertreten ist, für eine internationale Ausspielung der Kampagne entschieden. Begleitet wird die internationale Digitalkampagne zudem auf den unternehmenseigenen Kanälen von einer reichweitenstarken Social-Media-Kampagne, bestehend aus ergänzendem Bewegtbild-Content, exklusiven Behind-the-Scenes-Aufnahmen vom Shooting sowie Reichweiten- und Markenbekanntheit-Advertisements, die durch die Mediaagentur BPN platziert wurden.

Die limitierte Fashion Cruise Collection von LASCANA umfasst trendige Styles in sommerlichen Farben, angesagte High-waist-Jeans, raffinierte Culottes, luftig-lockere Tops und Shirts sowie sportlich-feminine Statement-Sweatshirts und vieles mehr - die Looks der Kollektion zahlen dabei auf verschiedene Trendthemen wie z. B. Animal Print, Satin-Style und den angesagten 70's-Look ein. Bei einer Vielzahl der neuen Fashion-Styles setzt LASCANA zudem auf nachhaltige Materialen wie z. B. recyceltes Polyester, nachhaltige Viskosefasern von LENZING(TM) ECOVERO(TM) und Bio-Baumwolle.

Die neue Fashion Cruise Collection ist ab sofort im Onlineshop auf www.lascana.de, bei großen Partner-Onlineshops wie Zalando und ABOUT YOU sowie in den LASCANA Stores und auf ausgewählten Shop-in-Shop-Partnerflächen erhältlich.

Hochauflösendes Bildmaterial sowie ausgewähltes Bewegtbild-Material vom Shooting stehen unter folgendem Link zum Downloaden bereit.

Der vollständige Kampagnenfilm zur Fashion Cruise Collection von LASCANA ist ab sofort auf YouTube verfügbar: https://youtu.be/Cn8cozeRY1Y

Der Kurzversion des Kampagnenfilms zur Fashion Cruise Collection von LASCANA ist ab sofort auf YouTube verfügbar: https://youtu.be/lk9nWy6s2PM

Über LASCANA

Das 2006 gegründete Multi-Brand-Konzept "LASCANA - "It's a woman's world" präsentiert sich auf dem Markt mit 25 eigenen Stores, 10 eigenen internationalen Onlineshops, 1.200 Verkaufspunkten im Handel (Shop-in-Shop- und Wholesale-Flächen) sowie dem Plattform- & Marktplatzgeschäft. LASCANA zeichnet sich durch einen hohen Modegrad sowie erstklassige Passform und Qualität zu attraktiven Preisen aus. Namhafte Lizenzmarken wie u. a. Bench, s.Oliver, Bruno Banani, Buffalo, Jette, Kangaroos, Sunseeker und Venice Beach setzen neben der Eigenmarke LASCANA exklusive Akzente und komplettieren das Angebot.

Original-Content von: LASCANA, übermittelt durch news aktuell