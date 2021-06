Volvo Cars

In Zukunft elektrisch: Volvo Cars präsentiert seine Technik-Strategie

- Mehr Reichweite und kürzere Ladezeiten, führende Sicherheit und Konnektivität - Zusammenarbeit mit Branchenexperten: Google, Luminar, Northvolt und NVIDIA - Volvo Cars Tech Moment aus Göteborg online live verfolgen

Volvo wird vollelektrisch: Im Rahmen des digitalen Live-Events Volvo Cars Tech Moment am heutigen Mittwoch (30. Juni 2021) präsentiert der schwedische Automobilhersteller seine Strategie und kommende Technik, die den Umstieg begleitet. Volvo Cars bietet ab 2030 ausschließlich Elektroautos an und will zu einem weltweit führenden Unternehmen im schnell wachsenden Premium-Elektroauto-Segment aufsteigen.

Volvo Cars gibt einen ersten Einblick in die Technik, die die Basis für alle vollelektrischen Volvo Fahrzeuge der nächsten Generation sein wird. An der live aus dem schwedischen Göteborg übertragenen Veranstaltung nehmen auch Vertreter von Google, Luminar, Northvolt und NVIDIA teil - enge Partner, mit denen Volvo auf dem Weg in die vollelektrische Zukunft kooperiert.

Die verschiedenen Keynotes liefern spannende neue Details zur Umstellung auf reine Elektroautos, zur zunehmend in die eigenen Hände genommenen Softwareentwicklung, zur Zentralisierung der Datenverarbeitung, zu noch besserer Sicherheitstechnik sowie der Einführung des sicheren autonomen Fahrens. Im Rahmen des Volvo Cars Tech Moment wird der schwedische Premium-Automobilhersteller auch seinen zukünftigen Ansatz für Infotainment vorstellen und ein Konzeptfahrzeug präsentieren, das die Technikstrategie visualisiert und einen Einblick in die Zukunft des Designs im rein elektrischen Zeitalter gibt.

"Auf dem Weg zu einem Premium-Automobilunternehmen, das ab 2030 ausschließlich Elektrofahrzeuge verkaufen wird, wollen wir die besten Autos unserer 94-jährigen Geschichte bauen", kündigt Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars, an. "Dies ist eine spannende Zeit in unserer Entwicklung. Wir werden die wachsende Kundennachfrage nach reinen Elektroautos erfüllen, die nahtlose Konnektivität, branchenführende Sicherheitsstandards und fortschrittliches autonomes Fahren bieten."

Bessere E-Autos, mehr Marge

Volvo Cars hat sich der vollständigen Elektrifizierung verschrieben und verfolgt ehrgeizige Pläne für seine nächste Generation vollelektrischer Fahrzeuge. Die reale Reichweite soll sich im Vergleich zu den aktuellen Elektroautos mehr als verdoppeln, die Batterie wesentlich schneller geladen werden. Auch die Kosten für den Fahrzeugbesitz und das Aufladen will Volvo senken. Bis Mitte dieses Jahrzehnts will das Unternehmen weltweit 1,2 Millionen Fahrzeuge verkaufen, davon sollen mindestens die Hälfte reine Elektroautos sein. In finanzieller Hinsicht strebt Volvo Cars bis Mitte des Jahrzehnts eine jährliche operative Marge von acht bis zehn Prozent an. Dazu beitragen sollen wachsende Absatz- und Umsatzzahlen in allen drei globalen Verkaufsregionen, effektivere Vertriebskanäle, Synergien mit den Tochtergesellschaften und ein breiteres Angebot an vollelektrischen Fahrzeugen. Es wird erwartet, dass die Profitabilität bis Mitte des Jahrzehnts weiter steigt, wenn Parität bei der Bruttomarge von Autos mit Elektroantrieb und Autos mit Verbrennungsmotor erreicht wird.

Softwareentwicklung inhouse

In Verbindung mit der Umstellung auf Core Computing mit NVIDIA-Technik, die in den Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommt, verlagert Volvo Cars auch die Softwareentwicklung ins eigene Haus. Dadurch werden die Entwicklungszyklen verkürzt, was die wachsende Rolle von Software als Unterscheidungsmerkmal für das Auto der Zukunft und als Treiber für profitables Wachstum widerspiegelt. Dieser Schritt markiert eine klare Abkehr vom statischen Entwicklungsansatz, der in der Automobilindustrie lange Zeit vorherrschte. Volvo Cars erhält dadurch die Möglichkeit, die Flexibilität zu verbessern, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen und neue Dienste, Techniken und Software schneller einzuführen.

Führende Konnektivitäts- und Sicherheitsausstattung

Volvo baut auch seine Position als Branchenführer im Bereich automobiler Sicherheit weiter aus. Künftige Volvo Fahrzeuge sind dank serienmäßiger LiDAR-Technik von Luminar auf das autonome Fahren vorbereitet. In Kombination mit Echtzeitdaten lässt sich das Sicherheitsniveau künftiger Fahrzeuge kontinuierlich verbessern. Volvo Cars setzt auch seine Zusammenarbeit mit Google fort. Ein neues Infotainment-System garantiert ein einfaches, entspanntes und sicheres Nutzererlebnis - auch durch die nahtlose Einbettung in die Ökosysteme von Volvo Cars und Google.

