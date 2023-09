Piratenpartei Deutschland

Piratenpartei Baden-Württemberg zum Vorfall auf dem Göppinger Stadtfest

Göppingen (ots)

Angesichts der jüngsten Ereignisse auf dem Göppinger Stadtfest verurteilt die Piratenpartei das Verhalten der AfD und erinnert daran, wie wichtig es ist, konsequent gegen rechtsextremistisches Verhalten vorzugehen.

"Für uns Piraten im Göppinger Gemeinderat war es nur eine Frage der Zeit, bis es zu einer Eskalation wie auf dem Stadtfest in Göppingen kommt", so Michael Freche, Stadtrat der PIRATEN in Göppingen. "Die Anzeichen hierzu waren schon lange da, ob dies bei unserem Stand mit dem Marsch von AfD-Anhängern durch die Fußgängerzone war oder die Beschimpfungen bei unserer Aktion 'Currywurst gegen braune Gulaschkanone'.

Auch die Angriffe auf Facebook gehören inzwischen zum Alltag. Insbesondere tut sich der Kreisvorsitzende der AfD hierbei hervor.

Irritierend war auch für uns sowohl das Verhalten des Fraktionsvorsitzenden Weller der AfD, als auch das Verhalten des Polizisten bei der Auseinandersetzung auf dem Göppinger Stadtfest. Hier hätte die Polizei eingreifen müssen. Systematisch diskreditiert und bedroht die AfD Menschen, die ihrem Weltbild nicht entsprechen.

Wir verurteilen als Piraten das Verhalten des rechtsextremistischen Verdachtsfalls (AfD)."

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell