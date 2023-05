Piratenpartei Deutschland

Globaler Gesundheitsnotstand beendet, Bedrohung hält an

+++ Die AG Gesundheit + Pflege warnt vor Leichtfertigkeit +++ Corona auch in der Nachspielzeit noch gefährlich +++

Am 5. Mai erklärte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, den globalen Gesundheitsnotstand durch Covid-19 für beendet. [1]

Oliver Ding, Mitglied der AG Gesundheit + Pflege, schätzt ein: "Dr. Tedros erklärt nicht, dass die Bedrohung durch den munter mutierenden Erreger SARS-CoV-2 vorbei wäre. Es wird nur der akute globale Gesundheitsnotstand für beendet erklärt. Die WHO gibt damit den einzelnen Staaten mehr Eigenverantwortung bei Prävention und Management von Covid-19. Einer der Gründe, warum die Pandemie ins 4. Jahr gehen musste, war aber, dass diese Eigenverantwortung i.d.R. vor allem in Tatenlosigkeit und Inkompetenz mündete. Das wird jetzt nicht besser werden, zumal viele Staaten - auch Deutschland - zuletzt überhaupt nicht mehr auf die Warnungen der WHO hörten, sondern jede einzelne Schutzschicht wegfegten. Von denen, die nicht mehr als Überschriften lesen, wird Dr. Tedros' Aussage bereits aus dem Zusammenhang gerissen.

Nachdem zuerst der gesellschaftliche Zusammenhalt mit dem Verweis auf Eigenverantwortung eingestellt wurde, sind längst die verbliebenen eigenverantwortlichen Schutzmaßnahmen unter Beschuss. Diejenigen, die weiter FFP2-Maske tragen, erleben dies nahezu täglich durch Provokationen und Anfeindungen. Die Akzeptanz wird nun weiter zurückgehen.

Da wir aber wissen, dass die Bedrohung durch SARS-CoV-2 nicht einfach deklaratorisch endet und die nächste Pandemie schon um die Ecke lugt, haben wir Gesundheitspiraten mehrere Anträge für den kommenden Bundesparteitag gestellt, die den Gesundheitsschutz für künftige Pandemien und die adäquate Versorgung von durch Covid-19 schwer erkrankten Menschen [2], [3], [4], [5], [6] sicherstellen sollen."

Quellen:

[1] https://twitter.com/WHO/status/1654477139620638722

[2] https://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2023.1/Antragsportal/WP004

[3] https://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2023.1/Antragsportal/WP005

[4] https://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2023.1/Antragsportal/WP006

[5] https://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2023.1/Antragsportal/WP003

[6] https://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2023.1/Antragsportal/WP002

