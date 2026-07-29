Leopold Museum

Rund 160.000 Besucher*innen: Courbet-Retrospektive im Leopold Museum verzeichnete Rekordzahlen

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Wien (ots)

Erfolgreiche Wiener Schau nun im Museum Folkwang in Essen zu sehen

Mit rund 160.000 Besucher*innen ist die vom Leopold Museum in Wien konzipierte Schau Gustave Courbet. Realist und Rebell (19.02. – 21.06.26) eine der erfolgreichsten Ausstellungen in der Geschichte des Museums, das in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert. Die kürzlich zu Ende gegangene Schau ist seit vergangener Woche in leicht adaptierter Form im Museum Folkwang in Essen zu sehen.

Bereits seit 2018 planten Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museum, und Niklaus Manuel Güdel, Präsident der Société Courbet, diese erste umfassende Courbet-Retrospektive in Österreich. Zahlreiche bedeutende Museen und Privatsammlungen in ganz Europa konnten für das umfangreiche Ausstellungsprojekt gewonnen werden. Ein großer Coup gelang unter anderem mit der Leihzusage des ikonischen Meisterwerks L’Origine du monde: Erstmals seit mehr als zehn Jahren und erst zum bisher erst vierten Mal verließ das wohl berühmteste Werk Courbets Frankreich bzw. das Pariser Musée d’Orsay. Durch die lange und intensive Vorbereitungszeit sowie das überzeugende Ausstellungskonzept konnten die Kuratoren Wipplinger und Güdel insgesamt 120 Leihgaben zusammentragen, die teilweise noch nie öffentlich zu sehen waren.

Der in Wien konzipierte und produzierte Katalog zur Ausstellung vereint zudem Beiträge der europaweit wichtigsten Courbet-Expert*innen, die den aktuellsten Stand der Courbet-Forschung darlegen. Vor rund einem Jahr konnte schließlich das Museum Folkwang als Kooperationspartner gewonnen werden, welches – nach dem Wiener Leopold Museum – die Schau nun als zweite Station übernahm: Unter dem Titel Ich, Gustave Courbet. Maler und Rebell ist die monografische Ausstellung noch bis Anfang November 2026 in der Ruhrmetropole Essen zu sehen.

Katalog zur Ausstellung

Zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog in deutscher und englischer Sprache erschienen: Gustave CourbetI Herausgeber: Niklaus Manuel Güdel, Hans-Peter Wipplinger I Autor*innen: Pierre Chessex, Dominique de Font-Réaulx, Benjamin Foudral, Niklaus Manuel Güdel, Sophie Elaine de Oliveira, Michel Hilaire, Ségolène Le Men, Stephanie Marchal, Bruno Mottin, Isolde Pludermacher, Anne-Sophie Poirot, Daniela Stöppel, Lili-Vienne Debus, Hans-Peter Wipplinger I 23,5 × 28 cm, 344 Seiten, 262 Abbildungen I Verlag: Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Köln I Verkaufspreis: EUR 39,90 I ISBN: 978-3-7533-0965-1

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