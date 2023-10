SevenOne AdFactory

"Zimtzauber & Bratapfel" goes international! Das Creative House der Seven.One AdFactory konzipiert und realisiert internationale Spot-Kampagne für Air Wick

München (ots)

Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer. Höchste Zeit, es sich zuhause gemütlich zu machen: Zum Beispiel mit den neuen, limitierten Düften von Air Wick und sixx-Ordnungscoach Isabella Franke. Passend dazu hat das Creative House für Deutschland, Österreich und zusätzlich auch für den polnischen Markt mehrere Werbespots für Air Wick realisiert. Damit gelingt es der Kreativ-Unit der Seven.One AdFactory, ihre Strahlkraft über die deutschsprachigen Ländergrenzen hinaus weiter zu verstärken.

Im ersten neuen Spot, der seit Montag mehrere Wochen lang auf allen Sendern im deutschen und österreichischen TV, auf Joyn, Social Media sowie auf ausgewählten, reichweitenstarken digitalen Plattformen zu sehen ist, lässt das Creative House sixx-Ordnungs-Expertin Isabella Franke in die Hauptrolle schlüpfen - und verwandelt mit ihr, der Air Wick-Duftreihe "Active Fresh" und blumigen CGI-Effekten das Eigenheim in eine Oase der Frische. Ab November gibt es für Raumduft-Liebhaber:innen dann die nächste limitierte und saisonale Air Wick-Edition "Liquid Electrical" mit den Winter-Düften "Zimtzauber & Bratapfel", "Vanillesterne & Karamell" und "Magischer Beerenzauber" und Isabella Franke in einem zweiten Werbeclip in Deutschland und Österreich zu sehen. Für die Bewerbung der Winter-Düfte im polnischen Markt hat das Creative House das in Polen bekannte Model Adina Badelita engagiert. Der zusätzliche Spot für Polen ist für Winter nächsten Jahres im TV und digital geplant.

Tom Schwarz, Geschäftsführer der Seven.One AdFactory und verantwortlich für das Creative House: "Creative House goes international! Für Air Wick haben wir nicht nur für den deutschsprachigen Raum duftstarke Werbespots kreiert - wir schaffen damit auch den Sprung bis an die Grenzen Mitteleuropas. Dementsprechend fiebern wir schon jetzt dem Moment entgegen, wenn der Spot mit Adina Badelita und damit auch unser kreatives Können 2024 über die polnischen Bildschirme flimmern wird."

Neben den Werbespots rührt sixx-Ordnungscoach Isabella Franke auch auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen fleißig die Werbetrommel und macht etwa mit einem Instagram-Gewinnspiel auf die neuen Düfte aufmerksam. Mehrere Programm-Sponsorings runden die 360-Grad-Kampagne von Air Wick schließlich ab.

Michaela Kuhndörfer, Marketing-Direktorin bei RECKITT, dem Hersteller von Air Wick, im Bereich "Hygiene" für die Region DACH/Nordics: "Wir freuen uns auf die Kooperation mit Isabella Franke, denn sie inspiriert Menschen dazu, ihr Zuhause schöner und organisierter zu gestalten und mit Air Wick verwandelt man sein Zuhause zu einem persönlichen Ort der Gemütlichkeit. Ein perfekter Fit also! Gemeinsam mit dem Creative House und dessen Expertise in den Bereichen Kreation und Produktion sind uns stimmungsvolle Werbespots gelungen, mit denen die deutschen und österreichischen Zuschauer:innen unsere Duftinnovationen nun förmlich riechen können!"

Original-Content von: SevenOne AdFactory, übermittelt durch news aktuell