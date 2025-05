ARD MEDIA GmbH / ZDF Werbefernsehen GmbH

Wachsendes Interesse: Programmsponsoren von UEFA Frauen-EM bei ARD und ZDF begeistert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt/Mainz (ots)

Kaum ein anderes Sportgroßereignis verzeichnet von Turnier zu Turnier ein so rasant wachsendes Interesse wie die UEFA EURO der Frauen. Daher ist auch während dieser Frauen-EM, die am 2. Juli 2025 mit dem Spiel Island-Finnland den Turnierauftakt im Schweizer Thun gibt, mit Top-Leistungswerten zu rechnen. Ein Blick in die Zahlen der vergangenen Fußball-Europameisterschaften der Frauen verrät: Allein in Deutschland verfolgten rund 18 Mio. Zuschauer das Finale der Frauen-EM 2022 zwischen Deutschland und England. "Auch alle anderen Spiele mit deutscher Beteiligung erzielten während der UEFA Women's EURO 2022 äußerst beachtliche Reichweiten; so unter anderem das Viertelfinalspiel gegen Österreich mit fast zehn Mio. und das Halbfinale gegen Frankreich mit zwölf Mio. Zuschauern", erklärt Ralf Hape, CEO ARD MEDIA. Doch auch Spiele ohne deutsche Beteiligung erreichten in Deutschland teilweise über fünf Mio. Zuschauer. Gute Nachrichten für Markenunternehmen. "Welche Bedeutung der Frauen-EM bei der Kommunikations- und Mediaplanung namhafter Werbungtreibender zukommt, zeigen nicht nur die Leistungswerte. Auch die hohe Nachfrage bei Markenunternehmen und die beiden Programmsponsoren AXA und Unilever mit seiner Körperpflegemarke Rexona sind ein Indikator dafür, welches Potenzial dieses spannende Premium-Umfeld mit sich bringt", sagt Sascha Kronebach, Projektleiter Sponsoring im ZDF Werbefernsehen. "Wenn wir die Reichweiten und Marktanteile der letzten beiden Fußball-Europameisterschaften gegenüberstellen, zeigt sich die stetig größer werdende Beliebtheit des Frauen-Fußballs. Reichweiten und Marktanteile haben sich nahezu verdoppelt", so Kronebach weiter. Waren es 2017 noch durchschnittlich 3,5 Mio. Zuschauer in der Gesamtseherschaft, die die UEFA Women's EURO verfolgten, sahen 2022 im Schnitt fast 5,5 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Bei der Zielgruppe 20-59 ist die Sehbeteiligung von 1,1 Mio. in 2017 auf 2,1 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer angestiegen - in Marktanteilen bedeutet dieser Zuwachs einen Anstieg von 11 auf 23 Prozent. Beste Voraussetzungen für die Markenkommunikation also.

"Frauenfußball gewinnt immer mehr an Popularität und wir sind begeistert mit unserem Programmsponsoring, Teil dieser Bewegung zu sein - ein weiterer Meilenstein in unserem Engagement für den Sport", sagt Jonas Kamp, Category Director Personal Care & Sportsmarketing Lead bei Unilever Deutschland. Welchen Stellenwert das Programmsponsoring der Frauen-EM für AXA einnimmt, erklärt Stephanie Peterson, Vorständin Customer Management von AXA Deutschland: "Wir freuen uns sehr, die Übertragung der UEFA Women's EURO durch ARD und ZDF als Programmsponsor unterstützen zu können. Die Entscheidung dafür haben wir sehr bewusst gefällt. Als Versicherer wissen wir, dass Frauen besonderen Risiken ausgesetzt sind, etwa in der Gesundheitsversorgung oder im Bereich der Altersvorsorge. Zudem erleben Frauen - sowohl im Sport als auch in der gesamten Gesellschaft - Benachteiligungen aufgrund von Geschlechterklischees. Auch deshalb ist es uns ein großes Anliegen, die herausragenden Leistungen der besten Fußballerinnen Europas in diesem Sommer gemeinsam ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu rücken."

Nur wenige Sportgroßereignisse haben binnen so kurzer Zeit ein derart überragendes Involvement und eine so starke Werbewirkung entwickelt wie Fußball-Europameisterschaften der Frauen. Auch bei den Partien, die um 18:00 Uhr angestoßen werden, sind hohe Quoten zu erwarten. Die heiße Phase der Vermarktung von klassischen Werbeflächen rund um die Frauen-EM 2025 ist schon angelaufen, noch können attraktive Flächen angeboten werden.

Original-Content von: ARD MEDIA GmbH / ZDF Werbefernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell