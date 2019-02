Sat.1 Norddeutschland GmbH

Trauer um Marco Heinsohn

Sat.1 Norddeutschland trauert um seinen langjährigen Moderator Marco Heinsohn. Er verstarb am vergangenen Sonnabend in Hamburg nach langer schwerer Krankheit im Alter von 49 Jahren. Marco Heinsohn war den TV Zuschauern vor allem durch die Sendungen von Sat.1 Regional in Norddeutschland bekannt und moderierte in 20 Jahren über 2000 Sendungen.

"Marco hat für das Unternehmen überragend viel geleistet. Er war stets ein Vorbild an Professionalität und Zuverlässigkeit, außergewöhnlich vielseitig und er war ein feiner und aufrichtiger Mensch", so Michael Grahl, Geschäftsführer Sat.1 Nord. "Marcos Tod schmerzt und ist für alle Kollegen ein schwerer Verlust. Wir sind sehr traurig und in Gedanken bei seiner Ehefrau Jana und seiner Familie."

Noch im Dezember vergangenen Jahres stand Marco Heinsohn vor der Kamera und moderierte die Sendung Sat.1 Regional für Niedersachsen und Bremen. Zu Ehren Marco Heinsohns sendet Sat.1 Regional heute einen Abschiedsfilm.

