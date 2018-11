Vertragsunterzeichnung im Gesellschaftshaus der BASF in Ludwigshafen (v.l.): Bernd Kammermann, IS Services BASF SE, Patricia Raszl Nunes, Global Indirect Procurement Information Systems BASF SE, Saeid Fasihi und Rolf Lutzer, Geschäftsführer der Fasihi GmbH. Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Ludwigshafen (ots) - Die Fasihi GmbH und die BASF SE haben einen Vertrag über die globale Nutzung des Fasihi Enterprise Portal® und den damit verbundenen IT-Dienstleistungen abgeschlossen. Vertreter von Fasihi und der BASF unterzeichneten den Vertrag in Ludwigshafen.

Rund 80.000 Nutzer innerhalb der BASF-Gruppe nutzen an ihrem digitalen Arbeitsplatz weltweit die Portallösungen von Fasihi. In den vergangenen 14 Jahren wurden aus den Grundfunktionen (Content-, Dokumenten-, Workflow-, Identity und Security-Management) mehr als 200 verschiedene modulare Lösungen erstellt, die vom Produktionsbetrieb bis zum Top-Management für unterschiedlichste Themen im Unternehmen flexibel eingesetzt werden.

Fasihi Enterprise Portal seit Jahren im Einsatz

Die BASF setzt seit Jahren das Fasihi Enterprise Portal® in vielen Unternehmensbereichen und -ebenen ein. Die hohe Flexibilität des Portals ergänzt die System- und Softwarelandschaft opti-mal und ermöglicht individuelle Lösungen für die Unternehmensprozesse. Die Vielzahl von anpassungsfähigen Modulen erlaubt zudem eine zeitnahe Umsetzung individueller Anforderungen.

Stefan Beck, Senior Vice President Global Process & Enterprise Architecture der BASF: "Durch die leichte Bedienbarkeit gibt es eine hohe Akzeptanz und Nutzerzufriedenheit bei unseren Mitarbeitern. Der Vertragsabschluss ist die Konsequenz aus unserer langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Fasihi GmbH."

Geschäftsführer Saeid Fasihi, dessen Unternehmen schon seit 28 Jahren mit der BASF zusammenarbeitet, ist sehr erfreut über den Vertragsabschluss: "Wir sind stolz darauf, dass die BASF langfristig so großes Vertrauen in unser Unternehmen setzt. Unser gesamtes Team wird dafür Sorge tragen, dass die BASF von der Zusammenarbeit auch weiterhin langfristig profitieren wird."

Über die Fasihi GmbH:

Die 1990 in Ludwigshafen am Rhein gegründete Firma Fasihi ist ein anerkannter Spezialist in der Informations- und Kommunikationstechnologie und bietet effiziente Lösungen zur Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen für mittlere und große Unternehmen.

Die Fasihi GmbH ist seit 2010 nach der international anerkannten Industrienorm ISO 9001 zertifiziert. Fasihi wurde 2011 mit dem Innovationspreis und 2014 mit dem Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet. 2016 erhielt das Unternehmen die Ehrenplakette auf Bundesebene.

Weitere Informationen unter www.fasihi.net

Pressekontakt:

Hermann Martin

Pressesprecher Fasihi GmbH

Donnersbergweg 4

67059 Ludwigshafen

Tel. 0621-5200780

martin@fasihi.net

Original-Content von: Fasihi GmbH, übermittelt durch news aktuell