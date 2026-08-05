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Dreharbeiten zur Crime-Serie "Keltenburg" (AT)

Andreas Herzog inszeniert die sechsteilige SWR Serie von Kristin Derfler mit Julia Jentsch und Mai Duong Kieu

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Baden-Baden (ots)

Ein schockierender Mord in der Gegenwart, ein verdrängtes Verbrechen in der Vergangenheit und ein Ort, der aus der Zeit gefallen scheint: In der neuen Crime-Serie "Keltenburg" führt ein rätselhafter Todesfall zwei Ermittlerinnen in eine abgeschottete Gemeinschaft im Schwarzwald.

Die Idee zu der sechsteiligen SWR Serie entwickelte Autorin Kristin Derfler, die alle sechs Drehbücher schrieb und die Produktion als Creative Producerin begleitet, die Regie liegt bei Andreas Herzog. Julia Jentsch und Mai Duong Kieu spielen die beiden Ermittlerinnen, vor der Kamera von Claire Jahn stehen außerdem Carlo Krammling, Lucas Gregorowicz, Hannah Schiller, Karoline Eichhorn, Florian Stetter, Holger Daemgen, Gloria Odosi, Sascha Gersak und Naomi Krauss. "Keltenburg" (AT) ist eine Produktion der Amalia Film in Koproduktion mit Studio Alba Productions und dem SWR für die ARD, gefördert von der MFG Baden-Württemberg und dem German Motion Picture Fund. Produziert wird die Serie von Jean-Young Kwak, ausführende Produzentin ist Claudia Thieme, die Redaktion liegt bei Katharina Dufner und Manfred Hattendorf. Gedreht wird bis Anfang Oktober im Schwarzwald, dem Elsass und in Mittelfranken.

Zum Inhalt

Ein einsamer See im Schwarzwald an einem leuchtenden Sommertag. Zwei junge Männer genießen das Wasser, als ein kunstvoll gefertigter Jagdpfeil durchs Sonnenlicht surrt und einen von beiden, Jakob, tödlich trifft. Sein Freund Nolan versucht vergeblich, ihn zu retten, wird selbst getroffen und kann verletzt flüchten. Im Unterholz bleibt eine junge Frau zurück, verstört und möglicherweise die einzige Zeugin. Die Ermittlungen führen die Kommissarinnen Tessa Raukamp und Chau Pham zur nahe gelegenen Keltenburg. Dort bietet der charismatische Arto ein alternatives Lebensmodell auf Zeit an, das Ursprünglichkeit, Naturverbundenheit und Freiheit verspricht. Auch Nolan und Jakob waren diesem Ort verbunden. Doch hinter der sorgfältig inszenierten Fassade verbergen sich Abhängigkeiten, Loyalitätskonflikte und Geheimnisse.

"Keltenburg" verbindet eine vielschichtige Krimihandlung mit einer magisch-poetischen Bilderwelt. Der Wald, der Fluss und die bruchstückhaften Erinnerungen der jungen Maelle führen immer intensiver in das Puzzle einer verdrängten Vergangenheit. Je tiefer Tessa und Chau in die miteinander verflochtenen Familiengeschichten eindringen, desto deutlicher zeichnet sich ab, dass der Mord am Waldsee mit einem Verbrechen zusammenhängt, das zwanzig Jahre zuvor nicht als solches erkannt wurde.

Im Team

In weiteren Rollen spielen Anne Eigner, Antonia Jauss, Serder Altan, Julius Henri Busch, Nuriye Jendroßek u.v.m. Montage Gerald Savin und Marco Pav D'Auria, Szenenbild Söhnke Noé und Anna Lena Freiling, Kostümbild Juliane Maier, Musik Alex Komlew, Casting Stephanie Maile.

Informationen: SWR.de/keltenburg

Drehstartfoto: ARD-foto.de

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