Tagessieg für "Tatort - Für immer und Dich"

Einen Erfolg beim Publikum erreichte "Für immer und Dich", der aktuelle Tatort - Schwarzwald des SWR am gestrigen Abend (10.3.2018) im Ersten: 9,14 Millionen Zuschauer verfolgten den "Tatort - Für immer und dich" mit Eva Löbau und Hans-Joachim Wagner. Damit war der "Tatort - Für immer und Dich" die meistgesehene Sendung des Tages im deutschen Fernsehen. Die Zuschauerzahl entspricht einem Marktanteil von 25,3 Prozent. Auch bei den Zuschauern von 14 bis 49 Jahren erzielte der "Tatort" einen guten Marktanteil von 23,1 Prozent.

Das Ende einer Liebe

Im aktuellen Fall von Kommissarin Franziska Tobler und ihrem Kollegen Friedemann Berg ging es um ein junges Mädchen, das Jahre nach ihrem Verschwinden in Begleitung eines viel älteren Mannes überraschend wieder in Freiburg auftaucht. Regie führte Julia von Heinz, das Drehbuch dazu schrieb Magnus Vattrodt. An der Seite von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner spielten Meira Durand und Andreas Lust das Paar, von dem niemand etwas wissen durfte. In weiteren Rollen standen Kim Riedle, Ursula Werner, Antonio Wannek und Steffi Kühnert vor der Kamera von Stefan Sommer. Der "Tatort - Für immer und Dich" ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Das Erste. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht, die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

