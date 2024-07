Dr. C. SOLDAN eines der Top-Unternehmen in Bayern: Die Bonbonspezialisten erhielten für ihre herausragende Leistung den Bayerischen Mittelstandspreis

Dr. C. SOLDAN

Adelsdorf (ots)

Das Familienunternehmen Dr. C. SOLDAN darf sich über eine weitere Würdigung seiner über 120-jährigen Erfolgsgeschichte freuen. Die Bonbonspezialisten aus Adelsdorf, bekannt vor allem für das Premiumbonbon Em-eukal, nur echt mit der Fahne, wurden vergangenen Freitag im Münchner Künstlerhaus mit dem Bayerischen Mittelstandspreis ausgezeichnet. Die Verleihung fand in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Schirmherrin ist die Landtagspräsidentin Ilse Aigner. 59 bayerische Mittelständler hat die Jury seit 2007 für ihre herausragende Leistung belohnt, 2024 wurden 130 Bewerbungen eingereicht, acht weitere kamen zum Club der Besten hinzu. "Soldan ist ein Symbol für regionales Unternehmertum und beeindruckt besonders mit der unternehmenseigenen Innovationskraft", lobt Ruven Simon, Leiter Vertrieb bei WWK Lebensversicherung, unter anderem in seiner Laudatio. "Die Basis dafür bildet eine Innovationskultur und eine Ausprobiermentalität, um bedürfnisorientierte Premiumprodukte für verschiedene Zielgruppen zu erschließen."

Preis würdigt nachhaltigen Erfolg des Familienunternehmens

Geschäftsführender Gesellschafter Perry Soldan, der das Familienunternehmen in vierter Generation führt, war in Begleitung von Tochter Helene und Sohn Philipp vor Ort. Philipp Soldan absolviert aktuell eine Ausbildung zum Industriekaufmann im Familienbetrieb. Gemeinsam nahmen sie Glückwünsche und Urkunde von Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt entgegen. "Der bayerische Mittelstandspreis ehrt den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens, für den mein Urgroßvater den Grundstein gelegt hat", betont Perry Soldan. "Ohne die Leidenschaft und Motivation unserer 250 Mitarbeitenden wäre dies nicht möglich. Aus diesem Grund geht mein besonderer Dank an unser Team. Zusammen werden wir weiterhin Innovationskraft, Nachhaltigkeitsstreben und Attraktivität beweisen, mit dem Ziel ein unabhängiger bayerischer Mittelständler zu bleiben." soldan.com

