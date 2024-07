TeamViewer

PAC Innovation Radar: TeamViewer ist Marktführer bei 'Open Digital Platforms for Connected Workers (AR)'

Göppingen, Germany (ots/PRNewswire)

Analystenhaus PAC stuft TeamViewer als marktführenden Anbieter von Connected-Worker-Plattformen im Bereich Augmented Reality (AR) ein

Stärken liegen in relevanten Anwendungsfälle für AR in der Industrie und etablierte Tech-Partnerschaften rund um integrierte Lösungen

TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Remote Connectivity und die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, wurde im Innovation Radar 2024 des Analystenhauses PAC als bester Anbieter für „Open Digital Platforms for Connected Workers (AR)" ausgezeichnet. In ihrer Bewertung hoben die PAC-Analysten die Stärken von TeamViewer bei der Adressierung der wichtigsten aktuellen Anwendungsfälle für AR-Lösungen hervor, insbesondere bei der manuellen Kommissionierung mit Smart Glasses und anderen tragbaren Geräten. Weitere Stärken sind starke Partnerschaften, umfangreiche Strategien bei der Markteinführung sowie das solide, gesunde Finanzprofil.

TeamViewers AR-Plattform Frontline wurde speziell für die visuelle Anleitung und Unterstützung von Mitarbeitenden in der Industrie entwickelt. Dazu gehören Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Expertenhilfe aus der Ferne, einfachere Fehlererkennung und Qualitätsprüfungen. Frontline ist eine Produktivitätsplattform, die Unternehmen die Nutzung von Wearable-Computing-Technologie und vollständig integrierten AR-Lösungen ermöglicht. Unternehmen können damit auch die Arbeitsprozesse von Fachkräften digitalisieren und effizienter gestalten, die nicht an einem Schreibtisch arbeiten, und so in einer zunehmend digitalen Welt wettbewerbsfähig bleiben.

„Während der Markt für Connected-Worker-Plattformen eine Konsolidierungsphase durchläuft, hat sich gezeigt, dass TeamViewer hier eine marktführende Position eingenommen hat. Durch die Fokussierung auf die relevantesten Anwendungsfälle und strategische Partnerschaften ist TeamViewers Angebot für Connected-Worker-Technologien nicht nur äußerst widerstandsfähig, sondern auch sehr gut für weiteres Wachstum aufgestellt", sagt Arnold Vogt, Head of Digital & IoT bei PAC.

Was TeamViewer laut dem Report zudem auszeichnet, sind die strategische Partnerschaften mit führenden Software- und Technologieanbietern wie Siemens und SAP. Die Kooperationen haben zu größeren Vertragsabschlüssen geführt, wie etwa die Digitalisierung von Prozessen im Warenlager bei Nadro in Mexiko. Die in SAP Extended Warehouse Management integrierte Vision-Picking-Lösung von TeamViewer hatte hier einen signifikanten Einfluss auf Effizienzsteigerungen in der Kommissionierung. Auch die jüngste Integration in die Warehouse-Management-Lösung von Manhattan Associates sowie die gemeinsame Go-to-Market-Strategie mit Deloitte unterstreichen die Erfolge von TeamViewer dabei, sein Partner-Ökosystem zu erweitern.

„Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, dass wir im PAC Innovation Radar 2024 auf Platz Eins in der Kategorie Connected Workers (AR) gelandet sind", sagt Mei Dent, Chief Product and Technology Officer bei TeamViewer. „Diese Anerkennung unterstreicht unsere Innovations­fähigkeit und würdigt unsere enge Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Tech-Branche. Mit unseren AR-Lösungen profitieren Kunden von signifikanten Verbesserungen und können so die Erwartungen ihrer eigenen Kunden übertreffen. Wir halten nicht nur mit der digitalen Transformation in der Branche Schritt, sondern gestalten sie aktiv mit."

Über TeamViewer

TeamViewer ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine Konnektivitätsplattform für den Fernzugriff, die Steuerung, Verwaltung, Überwachung und Reparatur von Geräten aller Art anbietet – von Laptops und Mobiltelefonen bis hin zu Industriemaschinen und Robotern. Obwohl TeamViewer für die private Nutzung kostenlos ist, hat es mehr als 640.000 Abonnenten und ermöglicht es Unternehmen aller Größen und Branchen, ihre geschäftskritischen Prozesse durch nahtlose Konnektivität zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie Geräteverbreitung, Automatisierung und New Work gestaltet TeamViewer die digitale Transformation proaktiv und entwickelt kontinuierlich Innovationen in den Bereichen Augmented Reality, Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 erzielte TeamViewer einen Umsatz von rund 627 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamviewer.com.

Über PAC

PAC is the leading European consulting and analyst firm supporting software & IT service vendors worldwide. Since 1976, the firm has helped clients to understand market dynamics, grow their revenue, and raise their profile. PAC is an analyst-led consultancy with a team of over 100 experts across Europe. PAC provides market research and analysis on more than 30 countries worldwide, delivered through our portfolio pillars, Guidance, Insights, and Visibility, and our renowned SITSI® research platform. More on pacanalyst.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2468480/PAC_RADAR_TeamViewer.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pac-innovation-radar-teamviewer-ist-marktfuhrer-bei-open-digital-platforms-for-connected-workers-ar-302205675.html

Original-Content von: TeamViewer, übermittelt durch news aktuell