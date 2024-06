TeamViewer

TeamViewer gewinnt Microsoft Teams Partner of the Year Award 2024

TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Remote Connectivity und die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, hat den Microsoft Teams Partner of the Year Award 2024 in der Kategorie "Microsoft Apps & Solutions" gewonnen. Das Unternehmen wurde in einem globalen Wettbewerbsumfeld von Top-Microsoft-Partnern für seine herausragenden Leistungen in den Bereichen Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Lösungen ausgezeichnet.

"Die Auszeichnung als 'Microsoft Partner of the Year' unterstreicht unseren Anspruch, unseren Kunden einen einzigartigen, innovativen Mehrwert zu bieten", sagt Alfredo Patron, Executive Vice President of Business Development bei TeamViewer. "Unsere Integration in Microsoft Teams optimiert und vereinfacht den Einsatz von TeamViewers Remote-Connectivity-Lösung. Jeden Monat werden zehntausende TeamViewer-Sessions über Microsoft Teams gestartet. Unser Ziel ist es, TeamViewer nahtlos in die täglichen Arbeitsabläufe unserer Kunden zu integrieren - sei es im IT-Helpdesk oder beim AR-gestützten Support für Außendienstmitarbeiter."

Mit den Partner of the Year Awards zeichnet Microsoft jedes Jahr Partner aus, die die besten Microsoft Cloud-Anwendungen, Dienste, Geräte und KI-Innovationen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Auszeichnungen werden in verschiedenen Kategorien vergeben, wobei die Preisträger aus mehr als 4.700 Nominierungen aus über 100 Ländern ausgewählt wurden. TeamViewer wurde für seine Lösungen und Services in der Kategorie "Apps & Solutions for Microsoft Teams" ausgezeichnet.

Die Integration von TeamViewer mit Microsoft Teams ist ein bedeutender Fortschritt für den IT-Service. Mit Funktionen wie der Unterstützung mobil arbeitender Mitarbeiter, AR-gestützter Fernwartung und erweiterten Funktionen zur Fehlerbehebung verzeichnen bereits mehr als 4.000 Unternehmen Effizienz- und Produktivitätssteigerungen. Teilweise konnten die Bearbeitungszeiten für Tickets im IT-Support so um bis zu 80 Prozent reduziert werden. TeamViewer plant, in Zukunft weitere leistungsfähige Integrationen anzubieten und kontinuierlich Updates mit neuen Funktionen zu veröffentlichen, die auf direktem Kundenfeedback basieren.

Über TeamViewer

TeamViewer ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine Konnektivitätsplattform für den Fernzugriff, die Steuerung, Verwaltung, Überwachung und Reparatur von Geräten aller Art anbietet – von Laptops und Mobiltelefonen bis hin zu Industriemaschinen und Robotern. Obwohl TeamViewer für die private Nutzung kostenlos ist, hat es mehr als 640.000 Abonnenten und ermöglicht es Unternehmen aller Größen und Branchen, ihre geschäftskritischen Prozesse durch nahtlose Konnektivität zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie Geräteverbreitung, Automatisierung und New Work gestaltet TeamViewer die digitale Transformation proaktiv und entwickelt kontinuierlich Innovationen in den Bereichen Augmented Reality, Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 erzielte TeamViewer einen Umsatz von rund 627 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamviewer.com.

