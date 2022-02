Ipsos GmbH

Merz-Effekt? Union legt bei Sonntagsfrage kräftig zu, deutliche Verluste für die FDP

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 24 Prozent der Deutschen CDU/CSU wählen, drei Prozentpunkte mehr als bei der letzten Ipsos Wahlumfrage vor einem Monat. Damit liegt die Union nur noch einen Prozentpunkt hinter der SPD, für die sich weiterhin 25 Prozent der Wahlberechtigten entscheiden würden. Die Grünen verbessern sich leicht auf 16 Prozent (+1), während die FDP deutlich an Zuspruch verliert und nur noch 8 Prozent der Stimmen erzielt (-3). Die AfD steht unverändert bei 12 Prozent, die Linkspartei legt wieder etwas zu und liegt nun bei 8 Prozent (+2).

Methode

Die Befragung wurde am 04. Februar 2022 durchgeführt. Es wurden n = 910 wahlberechtigte Personen in Deutschland online befragt. Die Daten wurden repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region und vorherigen Wahlen gewichtet.

