Kerrygold

Grillgenuss jetzt noch einfacher - mit Kerrygold Kräuter- und Knoblauchbutter in Portionen

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Neukirchen-Vluyn (ots)

Die ersten wirklich warmen Abende. Die Nachbarn haben schon den Grill an, irgendwo riecht es nach Kohle und Grillgut, und man denkt: Ja. Heute wird gegrillt. Pünktlich dazu erweitert Kerrygold sein Sortiment: Kräuter- und Knoblauchbutter gibt es jetzt auch in praktischen 20-g-Portionen - zartschmelzend, aromatisch und direkt einsatzbereit für den nächsten Grillgenuss.

Wer kennt das nicht: Steak und Maiskolben liegen auf dem Rost, die Hitze macht ihre Arbeit - fehlt eigentlich nur noch eine ordentliche Portion Kräuterbutter obendrauf, die langsam schmilzt und alles mit dem einzigartigen Aroma überzieht. Genau für diesen Moment hat Kerrygold jetzt das passende Format im Kühlregal. Der Vorteil: Die 20-g-Portion ist genau auf eine Verwendung ausgelegt, ganz ohne Anschneiden und Verschmieren - frisch und nichts bleibt übrig.

Verfeinert mit Kräutern oder Knoblauchnote

Die Varianten sind aus bester irischer Weidemilch hergestellt, mit natürlich frischem Aroma und cremiger Textur. Zur Wahl stehen:

Kerrygold Kräuterbutter Portionen : Petersilie, Schnittlauch, Zwiebel, etwas Knoblauch - der Klassiker, der immer passt.

: Petersilie, Schnittlauch, Zwiebel, etwas Knoblauch - der Klassiker, der immer passt. Kerrygold Knoblauchbutter Portionen : mit aromatischer Knoblauchnote und original Kerrygold Butter aus bester irischer Weidemilch. Für alle, die es eine Spur intensiver mögen.

: mit aromatischer Knoblauchnote und original Kerrygold Butter aus bester irischer Weidemilch. Für alle, die es eine Spur intensiver mögen. Kerrygold Butter Mix Portionen: beide Varianten in einer Packung - ideal, wenn am Grill verschiedene Geschmäcker zusammenkommen.

Ob auf Fleisch, Gemüse, Grillkäse oder einfach direkt aus der Hand aufs Baguette: Die Portionen funktionieren überall dort, wo Butter einen Moment besser macht.

"Kräuterbutter auf frisch Gegrilltem - das ist für viele ein echtes Sommerglück. Mit den neuen Portionen wollen wir dafür sorgen, dass dieser Moment so unkompliziert und genussvoll wie möglich ist", sagt Annette Germershausen, Senior Innovation Manager bei Ornua (Kerrygold).

Die neuen Kerrygold Butter Portionen (4 x 20 g,) sind ab sofort im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

Über Kerrygold

Die irische Premiummarke Kerrygold wird seit über 50 Jahren in Deutschland vertrieben und ist heute die beliebteste Marke für Molkereiprodukte. Fast jeder kennt die Marke Kerrygold und über die Hälfte aller Haushalte in Deutschland kaufen Kerrygold Produkte. Das Kerrygold Produktportfolio erstreckt sich von Butter & Butterspezialitäten über Extra (Butter & Rapsöl) bis hin zu Butterkäse, Cheddar in verschiedenen Sorten sowie Frischkäse. Irland ist als die Grüne Insel bekannt, denn mehr als die Hälfte Irlands ist grün. Verantwortlich hierfür ist der warme Golfstrom, der Irland ein mildes Klima und häufigen Regen schenkt. So können die saftigen Weiden Irlands nährstoffreich gedeihen. Kerrygold Farmer betreiben eine artgerechte Weidehaltung und die Kühe leben für einen Großteil des Jahres über auf der Weide, fressen fast ausschließlich saftiges Weidegras und haben viel Platz. Die irische Weidemilch sorgt für die ausgezeichnete Qualität und den exzellenten Geschmack in allen Kerrygold Produkten. Kerrygold ist eine Marke der Ornua Co-operative Limited (Dublin, Irland) und ihrer 100%igen Tochter, der Ornua Deutschland GmbH mit Sitz in Neukirchen-Vluyn.

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