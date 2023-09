Hamburg Marketing GmbH

Hamburg neu entdecken: Weltpremiere für neuen Imagefilm zur Eröffnung des Filmfestes Hamburg

Hamburg (ots)

"Ich habe Dir noch gar nicht alles über Hamburg erzählt ..." Mit diesen Worten beginnt der brandneue Hamburger Imagefilm, der die Weltoffenheit und Toleranz des Standortes weit über die deutschen Grenzen hinaus verbreitet. Seine Premiere feierte der Film am gestrigen Donnerstag, 28. September auf der Eröffnung des internationalen Filmfestes Hamburg im Cinemaxx Dammtor.

"Modernität und Innovationskraft sind die Stärken der Metropolregion Hamburg und das spiegelt der Imagefilm in seiner vielseitigen Machart überzeugend wider", sagt Dr. Rolf Strittmatter, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Marketing GmbH. "Wir sprechen damit vor allem junge Talente und Gäste aus dem Ausland an, denen wir unsere Region näherbringen möchten. Das Filmfest Hamburg ist jetzt der perfekte Ort, um diesen Film das erste Mal zu präsentieren. Für diese internationale Bühne danken wir Festivalleiter Albert Wiederspiel ganz herzlich."

Dazu Albert Wiederspiel, scheidender Festivalleiter des Filmfest Hamburg: "Der neue Imagefilm der Stadt ist farbenfroh, fantasievoll und voller visueller Überraschungen. Die Uraufführung bei der Eröffnung vom diesjährigen Filmfest Hamburg ist für mich auch ein persönliches 'Tschüss' an die Hansestadt."

Produziert wurde der Film von der Hamburger Werbefilmproduktion Markenfilm Crossing, die sich in einer Ausschreibung im Frühsommer dieses Jahres bei einer unabhängigen Jury mit ihrem Konzept durchgesetzt hatte.

"Wir wollten einen Imagefilm für Hamburg machen, wie es ihn noch nie gab. Einen Film, den man sich immer wieder gern anschaut, weil es so viel zu entdecken gibt. Deshalb haben wir die eine oder andere Übertreibung eingebaut. Beim Anschauen des Films stutzt man. Erst am Ende gibt es dann die Auflösung, dass man persönlich in Hamburg vorbeikommen soll, um sich selbst ein Bild zu machen", sagt Timm Weber, Kreativdirektor Markenfilm Group.

Regie führte David Aufdembrinke. Der Regisseur, Künstler und renommierte Werbefilmer realisierte neben bedeutenden Commercials prägende Musikvideos für viele bekannte Künstler und Gruppen wie Afrob & Samy Deluxe, Jan Delay oder Beginner, die mit diversen Awards wie dem silbernen ADC Nagel oder dem Hamburger Musikpreis prämiert wurden. Viele seiner Arbeiten spielen in Hamburg.

David Aufdembrinke: "Dieser Film sollte den Vibe von Hamburg in all seinen Facetten spürbar machen - deshalb war sofort klar, dass ein einziger Film-Stil nicht ausreichen wird, sondern wir ein buntes Mixed-Media-Feuerwerk brauchen, um so einem besonderen Ort wie Hamburg gerecht zu werden. Neben den großen Wahrzeichen der Stadt machen wir sichtbar, was nicht auf den ersten Blick erkennbar ist und hinter den Fassaden dieser Stadt abgeht."

So zeigt das Video nicht nur neue und noch unbekanntere Orte wie den grünen Bunker Feldstraße oder den Teilchenbeschleuniger im weltweit führenden Forschungszentrum DESY, sondern überrascht vor allem mit einem speziellen Bewegbild-Twist: schnelle Schnitte, Zeichentrick, digitale Effekte wie Motion Graphics oder Split Screens bedienen vor allem die Sehgewohnheiten junger Talente und Gäste.

Der neue Hamburg-Imagefilm online

https://marketing.hamburg.de/startseite.html/

https://youtu.be/b0-sjuIzpVA

