Reckitt Deutschland

Mit Sagrotan hygienisch sauber im Alltag und auf Reisen - Der neue Sagrotan Handschaum für unterwegs desinfiziert praktisch und zuverlässig

Bild-Infos

Download

Heidelberg (ots)

Mit dem Start der Reisesaison bringt Hygiene-Experte Sagrotan ein neues Produkt auf den Markt. Der Sagrotan Handschaum desinfiziert auch unterwegs ganz unkompliziert und hygienisch sauber die Hände und entfernt 99,9 Prozent der Bakterien und behüllten Viren. Durch sein praktisches Format ist der Sagrotan Handschaum nicht nur im Urlaub ein zuverlässiger Reisebegleiter, sondern sorgt auch im Alltag und unterwegs für hygienische Sauberkeit.

Die ersten Urlauber sind aus den Osterferien zurückgekehrt und haben die Reisezeit per Flug, Zug oder Auto eröffnet. Zum Start in die Urlaubs- und Reisesaison gibt es von Sagrotan, dem Nr. 1 Experten für Desinfektion* nun einen neuen, praktischen Hygiene-Helfer, der problemlos ins Handgepäck und in jede Tasche passt. Der Sagrotan Desinfektion Handschaum kommt im kompakten 50-ml Format, sodass er sich nicht nur als Reisebegleiter eignet, sondern auch unterwegs im Alltag ganz praktisch die Hände hygienisch desinfiziert, wenn Wasser und Seife gerade nicht parat stehen.

Hygienische Sauberkeit für unterwegs

Ob auf Reisen oder auf dem Weg ins Büro, täglich kommen unsere Hände mit vielen Keimen wie Bakterien und Viren in Berührung. Da es unterwegs nicht immer Möglichkeiten für gründliches Händewaschen gibt, ist der Sagrotan Desinfektion Handschaum im kompakten Format ein zuverlässiger Ersatz für die Handhygiene zwischendurch. Die Anwendung ist unkompliziert: Einfach eine kleine Menge des Schaums auf Hände und Handgelenke geben, 30 Sekunden verreiben und einwirken lassen - für verlässlich hygienisch saubere Hände ohne Wasser und Seife.

Neben der praktischen Reisegröße bietet der Sagrotan Desinfektion Handschaum noch weitere Vorteile: Wie alle Sagrotan Desinfektionsprodukte entfernt auch der neue Handschaum 99,9 Prozent der Bakterien und behüllten Viren, ist wirksam gegen Sars-Cov-2 (Covid-19-Virus) und Grippeviren. Die zuverlässige Desinfektionsformel des Handschaums ist dermatologisch getestet, duftet angenehm sanft nach Apfel und ist feuchtigkeitsspendend.

Außerdem kommt der neue Handschaum komplett ohne Alkohol aus und macht die Hände stattdessen mit dem aktiven Wirkstoff Milchsäure hygienisch sauber. Somit eignet sich der praktische Desinfektions-Helfer auch bedenkenlos für Kinder ab einem Jahr, die vor allem unterwegs so einiges anfassen, was mit Bakterien und behüllten Viren behaftet ist. Ob auf großen oder kleinen Händen, der neue Desinfektion Handschaum von Sagrotan klebt nicht und hinterlässt ein frisches, sauberes Gefühl auf der Haut.

Desinfektion mit Expertise

Sagrotan ist der Nr. 1 Experte für Desinfektion* und blickt auf 100 Jahre Erfahrung zurück. "Unsere Produkte sind für Millionen Deutsche bewährte Helfer im Alltag und wir sind stolz darauf, unser Angebot dank unserer jahrelangen Hygiene-Expertise kontinuierlich zu erweitern", sagt Serra Bicak, Regional Director DACH Nordics der Geschäftseinheit Hygiene von Reckitt. "Seit Beginn der Pandemie sehen wir, dass das Bewusstsein von Verbraucherinnen und Verbrauchern für Hygiene gewachsen ist und die Nachfrage nach zuverlässigen hygienischen Lösungen auch für unterwegs wächst. Sagrotan schützt, wenn es darauf ankommt: Mit dem neuen Desinfektion Handschaum haben wir einen kompakten Alltags-Helfer, der vor allem unterwegs zuverlässig hygienisch desinfiziert. Es freut uns, dass wir mit unseren Produkten auch auf Reisen und im Alltag Handhygiene möglich machen können, wenn Wasser und Seife gerade nicht zugänglich sind."

Übrigens, am 05. Mai ist der Welttag der Handhygiene - ein willkommener Anlass, den neuen Sagrotan Desinfektion Handschaum ins eigene Hygienesortiment daheim aufzunehmen.

*Nr. 1 gemäß Umsatzmarktanteil Oberflächendesinfektion nach Nielsen seit 2006

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Über Reckitt:

Reckitt ist ein globales, diverses Unternehmen mit mehr als 43.000 Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür einsetzen, dass der Zugang zu Hygiene, gesundheitlicher Versorgung und gesunder Ernährung kein Privileg, sondern ein Grundrecht für jeden Menschen ist. Als Unternehmen stellen wir Nachhaltigkeit jederzeit in den Fokus. Denn das Richtige für die Welt zu tun, ist das Richtige für unser Geschäft.

Jeden Tag kaufen Menschen rund um den Globus mehr als 20 Millionen Produkte aus unserem bekannten Portfolio, denen sie seit Generationen vertrauen.

Mit unseren Marken wie Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Dobendan, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Sagrotan, Vanish, Veet und Woolite schützen, heilen und pflegen wir - für eine saubere und gesündere Welt.

Mehr Informationen unter www.reckitt.de.

Original-Content von: Reckitt Deutschland, übermittelt durch news aktuell