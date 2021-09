Reckitt Deutschland

Helfen, wenn es darauf ankommt - Reckitt unterstützt mit Sach- und Geldspenden nach der Flutkatastrophe

Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Deutschland unterstützt Reckitt das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die DLRG, den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und das Technische Hilfswerk mit Geld- und Sachspenden.

Am 15. Juli 2021 führten Unwetter mit Starkregen zu einer der schlimmsten Hochwasserkatastrophen der deutschen Geschichte mit enormen Schäden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Laut DRK-Angaben verloren 180 Menschen ihr Leben und Tausende ihr Hab und Gut. Die Wassermassen fluteten mit großer Wucht innerhalb von Minuten ganze Ortschaften und zerstörten so lebenswichtige Infrastruktur. Reckitt stellte für die Betroffenen des Hochwassers eine Spende an den globalen Katastrophenhilfe-Partner DRK in Höhe von rund 15.000 Euro sowie zahlreiche Produkte für verschiedenste Organisationen und die lokalen Koordinations- und Sammelstellen im Wert von 200.000 Euro bereit.

Desinfektionsprodukte für Hygiene vor Ort

Neben vielen weiteren Schäden wurde auch die Wasserversorgung in Folge der Flut in weiten Teilen der Krisengebiete unterbrochen. Neben dem Aufbau einer funktionsfähigen Kläranlage und der Versorgung mit Trinkwasser, war auch die Bereitstellung von Hygiene-Produkte und die Verteilung von Hygiene-Kits ein wichtiger Schwerpunkt der Hilfe. Bereits am 21. Juli machte sich daher der erste LKW von Reckitt auf den Weg in die Krisenregion zur Koordinationsstelle in Bad Breisig, im August folgten zwei weitere Lieferungen an das Verteilzentrum Nürburgring.

Die Transporter waren voll beladen mit Hilfsmitteln, die in den betroffenen Regionen dringend gebraucht wurden, um die Hygiene und gesundheitliche Versorgung vor Ort zu verbessern. Einen wichtigen Beitrag leisteten dabei die Desinfektionsprodukte des Hygiene-Experten Sagrotan. Von den lokalen Koordinationsstellen wurden zahlreiche Sagrotan Produkte wie Desinfektionstücher, Seifen und Desinfektionsgele, sowie Scholl Blasenpflaster und Aeroguard Insektensprays angefragt und von Reckitt und den Logistikpartnern DHL, Rhenus und Nosta verladen.

"Durch ihre spontane Unterstützung zugunsten der DRK-Hochwasserhilfe hat auch Reckitt Verantwortung übernommen und sich in die Gemeinschaft der Helfenden gestellt. Für dieses klare Zeichen des Mitgefühls danken wir Ihnen herzlich," sagt Teresa Kistermann vom Corporate Partnership & Business Development Team des DRK.

Ein großes Dankeschön gilt auch den Partnern DHL, Rhenus und nosta, die kostenfrei LKWs für den Transport bereitgestellt und die die schnelle logistische Abwicklung unentgeltlich möglich gemacht haben.

Die schnelle Hilfe im Falle der Flutkatastrophe fügt sich in das langfristige Engagement von Reckitt ein. Seit Anfang des Jahres hat das Unternehmen, das mit Marken wie Sagrotan schützt, im Rahmen der Zusammenarbeit mit ASB, Diakonie, Johanniter-Unfall-Hilfe und DRK Sachspenden in Höhe von 3,3 Millionen Euro bereitgestellt.

Hilfe für Schulen in den Hochwassergebieten

Mit der Aktion "Gesundes Lernen" ist Sagrotan bereits seit Jahren vertrauter Hygiene-Partner für Grundschulen in ganz Deutschland. Um Schulen in den Hochwassergebieten bei der Bewältigung der Flutkatastrophe zu unterstützen, hat Sagrotan mit seinem langjährigen Partner, dem Mehrwert-Netzwerk "DSA connect", eine Hilfsaktion für die Bereitstellung von Hygienematerialien auf die Beine gestellt.

Insgesamt erhalten 350 Schulen eine Lieferung mit Hygiene-Artikeln wie Reinigungsmittel und Flüssigseifen, sowie Desinfektionsgele für die Hände sowie Mund-Nasen-Schutzmasken. Sagrotan stellt diese zur Verfügung, das Schulnetzwerk der DSA youngstar verteilt die Pakete kostenfrei.

