Sicher unterwegs mit Eurowings und Sagrotan: Eurowings setzt auf die Desinfektionsprodukte des Hygiene-Experten Sagrotan

Heidelberg

Die Gesundheit von Flugreisenden steht für Eurowings immer an erster Stelle. Daher hat die Fluggesellschaft ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt und sich mit Sagrotan den Nr.1 Experten für Desinfektion an Bord geholt. Beide Partner wollen so das Vertrauen der Verbraucher am Reisen stärken und die Reiselust beleben. Eurowings-Passagiere können sich künftig in der Luft und an den Kölner und Düsseldorfer Flughäfen mit den bewährten Desinfektionsprodukten der Marke Sagrotan schützen.

Die Covid-19-Pandemie hat bei vielen Menschen für Verunsicherung gesorgt. Aktuelle Daten aus dem "Reckitt Global COVID Tracker" zeigen, dass 73% der Befragten Sorge haben, überfüllte Orte zu besuchen und nur rund ein Viertel der Deutschen fühlt sich bei dem Gedanken wohl, eine Flugreise anzutreten. Zugleich ist das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Hygiene-Maßnahmen gestiegen: Zwei Drittel der deutschen Befragten geben an, dass sie sich nun häufiger die Hände waschen und 58% setzen häufiger auf Desinfektionsmittel.

Um den Hygiene-Wünschen und Erwartungen der Reisenden gerecht zu werden, setzt Eurowings auf eine Partnerschaft mit Reckitts Marke Sagrotan. Diese Zusammenarbeit ist Teil des Engagements der Fluggesellschaft für die Sicherheit ihrer Passagiere und Mitarbeitenden, denn die richtige Handhygienemaßnahmen schützen vor Infektionen und leistet so einen wichtigen Beitrag, dass alle Reisenden und Crew-Mitglieder sicher ans Ziel kommen. So gibt rund die Hälfte der befragten deutschen Reisenden an, dank der Hygiene-Partnerschaft mit Sagrotan nun wieder in Betracht zu ziehen, mit Eurowings abzuheben und die Zahl derer, die sich mit einer Flugreise wohl fühlen, verdoppelt sich.

Hygiene-Experte mit an Bord - für Frische und Sauberkeit unterwegs

Für einen hygienischen Reisestart bekommen daher alle Eurowings-Passagiere ab August beim Boarding Desinfektions-Tücher von Sagrotan ausgehändigt. Sagrotan Desinfektion Feuchte Tücher für unterwegs entfernen zuverlässig 99,9 % der Bakterien, Pilze und Viren auf Oberflächen und hilft wirksam gegen Covid-19-Viren.

Die Eurowings Check-In-Bereiche an den Flughäfen Köln und Düsseldorf werden zudem mit neuen Handdesinfektions-Spendern von Sagrotan ausgestattet. Um sich auch nach dem Flug zu schützen und die Reiseapotheke perfekt auszustatten, können Passagiere über das Bordmagazin Sagrotan Desinfektionshandgel Kamille & Lotus in praktischen Reisegrößen (50 ml) erwerben.

"Unser Ziel ist es, das Reisen mit Eurowings für unsere Fluggäste so unbeschwert und flexibel wie möglich zu gestalten. Dazu gehört auch, dass wir in Zeiten der Corona-Pandemie umfassende

Hygieneschutzmaßnahmen umsetzen. Aus diesem Grund arbeiten wir im Rahmen unseres "WeCare"-Versprechens mit der Nummer 1 unter den Desinfektions-Marken in Deutschland zusammen. Ab sofort bieten wir unseren Fluggästen Hygieneprodukte von Sagrotan sowohl beim Check-in als auch an Bord an", sagt Lorenza Maggio, Vice President Product, Customer Experience & Marketing bei Eurowings.

"Sagrotan ist seit über 100 Jahren der Experte für hygienische Sauberkeit. Unsere Produkte sind seit Jahrzehnten für Millionen Deutsche bewährte Helfer im Alltag und dank der praktischen Formate ein wichtiger Begleiter für unterwegs. Wir freuen uns, durch die Partnerschaft mit Eurowings unseren Beitrag zu einer sicheren Rückkehr im Flugverkehr zu leisten", sagt Xenia Barth, Regional Director DACH Nordics der Geschäftseinheit Hygiene von Reckitt.

Umfassende Hygienemaßnahmen bei Eurowings

Die Gesundheit der Reisenden steht für Eurowings an erster Stelle. Neben der Bereitstellung von Sagrotan-Produkten in der Luft und an den Flughäfen, hat die Fluggesellschaft ein umfassendes Maßnahmen-Programm zum Schutz aller Passagiere entlang der gesamten Reisekette entwickelt. Neben der Einhaltung aller staatlichen Vorschriften für sicheres Reisen, hält Eurowings u.a. die Mittelsitze frei, um Sicherheitsabstände zu gewährleisten, desinfiziert regelmäßig alle Flächen an Bord der Flugzeuge und bietet Passagieren Reiseberatung, flexible Umbuchungsmöglichkeiten sowie eine Reiseversicherung mit Corona-Schutz.

Aktuelle Informationen von Eurowings zu "Reisen und Corona" mit einem vollständigen Überblick der Maßnahmen finden Sie hier: Reisen und Corona im Überblick (eurowings.com)

