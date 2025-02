Studienkreis GmbH

Studienkreis Online-Nachhilfe auf Platz eins - Stiftung Warentest: Nachhilfeinstitut erhält unter sieben Anbietern die höchste Bewertung

Für die Februarausgabe ihrer Zeitschrift "Test" hat die Stiftung Warentest sieben Anbieter von Online-Nachhilfe unter die Lupe genommen. Zwei bekamen die Note "gut", alle anderen ein "befriedigend". Am besten bewertet wurde mit einer Gesamtnote von 2,3 der Studienkreis. Das Institut überzeugte sowohl im Praxistest als auch mit seiner Webseite. Getestet wurden außer dem Studienkreis die Anbieter Lernigo (Note 2,5), Cleverly (2,8), Easy Tutor (2,9), Bidi (3,1), Schülerhilfe (3,2) und Wissensexperten (3,2).

Als "Klassenprimus" betitelte die Stiftung Warentest den Studienkreis und begründeten dies mit dem großen Fächerangebot, der ausführlichen Beratung und der Beliebtheit bei den Schülerinnen und Schülern, die an dem Test teilgenommen haben. Ein weiteres Plus: die Website mit umfangreichen Kontaktmöglichkeiten und Infos zum Nachhilfeangebot, einem praktischen Kostenrechner und kostenlosen Probestunden. Positiv bewertet hat die Stiftung Warentest auch die Möglichkeit von Abo-Pausen und des Fächer- und Lehrkraftwechsels.

Die Testerinnen und Tester kamen als Eltern auf der Suche nach der bestmöglichen Nachhilfe für ihr Kind auf die sieben Anbieter zu. Sie sahen sich die Webseiten an, bewerteten deren Informationsgehalt und verglichen die Preise. Zusätzlich ließen sie sich zum Angebot und zu den Abläufen beraten. Im Anschluss nahmen Schülerinnen und Schüler aus drei verschiedenen Bundesländern im Auftrag der Stiftung Warentest Einzelstunden. Unterstützung erhielten sie von einem pädagogischen Experten erhalten. Er bewertet die Qualität der Lerninhalte, die Methodik und die Betreuung durch die Lehrkräfte.

Über 50 Jahre Präsenz- und 13 Jahre Online-Nachhilfe

"Wir freuen uns riesig und sind mächtig stolz, bei der renommierten Stiftung Warentest am besten abgeschnitten zu haben", sagt Tobias Lampe, Leiter der Studienkreis Online-Nachhilfe. Seit mehr als 50 Jahren gibt das Institut mit Sitz in Bochum Präsenznachhilfe - überwiegend in kleinen Lerngruppen. 2012 war der Studienkreis der erste große Anbieter in Deutschland, der Online-Nachhilfe mit einem persönlichen Lehrer angeboten hat. Die Nachhilfe erteilen die Tutorinnen und Tutoren im Einzelunterricht in mehr als 40 Fächern. Die Online-Nachhilfelehrerinnen und -lehrer prüft der Studienkreis intensiv auf ihre fachlichen und didaktischen Fähigkeiten. Die Förderung folgt einem persönlichen Lernplan, Lernfortschritte sind jederzeit einsehbar. Mit GoClass nutzt der Studienkreis einen virtuellen Lernraum, der speziell für die Unterrichtsform Online-Nachhilfe entwickelt wurde.

"Die Zukunft der Nachhilfe ist hybrid"

Seit Ende 2022 gehört der Studienkreis zur GoStudent-Gruppe, einem der weltweit führenden Online-Nachhilfeanbieter. "Die Zukunft der Nachhilfe ist für unsere beiden Unternehmen hybrid", so Tobias Lampe. Damit ist gemeint, dass die Vorteile der Präsenz- und der Online-Nachhilfe sinnvoll verknüpft werden. "Hybride Nachhilfe bedeutet für unsere Schülerinnen und Schüler maximale Flexibilität. Sie können sowohl an den Studienkreis-Standorten als auch bequem von zu Hause aus am Nachhilfeunterricht teilnehmen." Der Studienkreis hat Ende 2023 die ersten Hybridgruppen zusammengestellt. Seitdem haben bereits viele Tausend Schülerinnen und Schüler die Vorteile des Hybridunterrichts genutzt.

Die Kinder und Jugendlichen, die beim Studienkreis am Präsenz-, Online- oder Hybridunterricht teilnehmen, erhalten zusätzlich auf verschiedene Weise digitale Unterstützung. Dazu gehören ein spontaner Live-Chat mit einer Lehrkraft, zahlreiche Online-Kurse, eine eigene Nachhilfe-App und eine Online-Lernbibliothek. Die Schülerinnen und Schüler haben darüber hinaus zum Lernen und Wiederholen die Möglichkeit, die Lernplattform GoStudent Learning kostenfrei zu nutzen. Dort finden sie rund 50.000 Lerninhalte, darunter Lernvideos, Quizze, Übungsfragen und Probeprüfungen.

