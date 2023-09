Deutscher Engagementpreis

Engagement den Rücken stärken: Jetzt abstimmen beim Deutschen Engagementpreis!

Kurzportraits der Nominierten aus ganz Deutschland online

Berlin (ots)

Für eine lebendige und funktionierende Zivilgesellschaft ist bürgerschaftliches Engagement unverzichtbar. Ab dem 12.09. kann jede*r dem freiwilligen Engagement ganz einfach den Rücken stärken und für die Nominierten beim Deutschen Engagementpreis abstimmen. Das geht schnell und unkompliziert: Einfach auf die Website www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis gehen und vom 12. September bis zum 24. Oktober mit seiner oder ihrer Stimme die Lieblingsprojekte beim Publikumspreis unterstützen.

390 Menschen, Organisationen und Vereine sind für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert. Sie organisieren beispielsweise Schwimmkurse für Kitas, fördern das Lesen mittels Podcast, helfen in der Suppenküche oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie alle haben die Chance, den Publikumspreis und 10.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Darüber hinaus ist der Publikumspreis für die Nominierten eine gute Gelegenheit, ihr Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen.

"Die Nominierten des Deutschen Engagementpreises zeigen eindrücklich auf, wie vielfältig und großartig das Engagement hierzulande ist. Wir möchten, dass dieses Engagement gesehen und wertgeschätzt wird. Wer beim Publikumspreis für die Nominierten abstimmt, setzt ein Zeichen seiner Anerkennung!", bekräftigt Jan Wenzel, Mitglied im Sprecherrat des Bündnisses für Gemeinnützigkeit.

Neben dem Publikumspreis wählt eine Fachjury die Preisträger*innen in fünf Kategorien und einem Sonderpreis aus; diese Jurypreise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Alle sieben Preisträger*innen werden am 5. Dezember zur feierlichen Preisverleihung in Berlin bekanntgegeben und gewürdigt.

Hintergrund: Über den Deutschen Engagementpreis

Der Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in unserem Land. Er begeistert für Engagement, macht es sichtbar und stärkt die Wertschätzung.

Als Preis der Preise verbindet er die Wettbewerbe, die zu freiwilligem Engagement ermutigen. Den etwa 650 Engagement-Wettbewerben aus ganz Deutschland bietet er Beratung und Austausch. Diese Engagement-Wettbewerbe können jährlich ihre Erstplatzierten für den Deutschen Engagementpreis vorschlagen. Durch die Teilnahme am Deutschen Engagementpreis erfahren die Nominierten Würdigung und öffentliche Aufmerksamkeit.

Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises ist seit 2009 das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen sowie Expert*innen des gemeinnützigen Sektors. Förderpartner sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Bahn Stiftung. Darüber hinaus ist die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) diesjähriger Förderpartner des Deutschen Engagementpreises. Gemeinsam stärken sie das bürgerschaftliche Engagement und rücken es ins Licht der Öffentlichkeit. Als Medienpartner verstärkt das Unternehmen Ströer die öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung für die Engagierten.

Service:

Hier finden Sie alle Nominierten, für die abgestimmt werden kann, inkl. einem Kurzportrait: www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis. Sie können nach Bundesland, Themenfeld oder mit einer freien Suche recherchieren und sich den genauen Standort der nominierten Projekte und Personen anzeigen lassen.

Für Ihre Berichterstattung vermitteln wir gerne Engagementgeschichten und Ansprechpartner*innen und stehen für Recherchen und Fragen zur Verfügung.

Bildmaterial finden Sie in unserer Mediathek unter www.deutscher-engagementpreis.de/mediathek. Bilder der Nominierten stellen wir auf Anfrage bereit.

