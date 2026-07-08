NOMOS Glashütte

Flachste mechanische Weltzeituhr gewinnt Red Dot: Best of the Best 2026

NOMOS Glashütte erzielt 94 von 100 Punkten.

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Glashütte (ots)

Club Sport neomatik Weltzeit silber von NOMOS Glashütte wurde mit dem Red Dot: Best of the Best 2026 ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird nur an die besten Einreichungen einer Kategorie vergeben und steht für herausragende Produktqualität und Gestaltung.

Club Sport neomatik Weltzeit silber macht Kompliziertes einfach. Prämiert wurde ein Design, das eine anspruchsvolle mechanische Komplikation verständlich macht und in eine sportliche, alltagstaugliche Form bringt. Die Automatikuhr zeigt Lokalzeit, Heimatzeit und 24 Zeitzonen auf einen Blick - und bleibt dabei klar und gut lesbar. So ermöglicht dieser Worldtimer schnelle Orientierung - auf Reisen, im Alltag und bei der Kommunikation über Zeitzonen hinweg.

"Eine Weltzeitkomplikation hat echten Nutzen. Unser Ziel war eine Uhr, die diese Funktion klar ablesbar macht und dabei Club Sport bleibt: gut proportioniert, robust, sportlich und alltagstauglich", sagt NOMOS-Designer Michael Paul. Er war maßgeblich an der Entwicklung des Modells beteiligt und nahm den Preis in Essen entgegen.

Im Inneren der Uhr arbeitet das automatische Manufakturkaliber DUW 3202. Die Weltzeitkomplikation ist in das Räderwerk integriert, und mit nur 4,8 Millimeter Höhe ist das Uhrwerk flacher als ein Reisepass. Dadurch bleibt das robuste Edelstahlgehäuse außergewöhnlich schlank: Dank 9,9 Millimeter Höhe ist Club Sport neomatik Weltzeit silber die flachste bekannte mechanische Weltzeituhr auf dem Markt.

"Die extrem flache Bauweise ist bemerkenswert und in dieser Uhrenkategorie außergewöhnlich selten. Die schlanken Proportionen in Verbindung mit der komplexen Funktionalität machen die Uhr technisch beeindruckend und zugleich im Alltag besonders angenehm zu tragen", heißt es in der Begründung der Fachjury. Sie vergab 94 von 100 Punkten.

Zur Alltagstauglichkeit gehören außerdem eine verschraubte Krone, Wasserdichtigkeit bis 10 atm, Saphirglas und das integrierte Metallarmband.

Club Sport neomatik Weltzeit silber wurde 2025 eingeführt und gehört zu den begehrtesten Modellen der unabhängigen Glashütter Uhrenmanufaktur. Bereits Anfang 2026 wurde das Modell mit dem iF Design Award ausgezeichnet. Mit dem Red Dot: Best of the Best 2026 erfährt nun erneut internationale Anerkennung, was NOMOS Glashütte seit jeher auszeichnet: flache Mechanik, klare Funktion und gute Form.

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