Deutscher Lehrkräftepreis

Deutscher Lehrkräftepreis: Neuer Sonderpreis "Medien und Demokratie" mit Förderpartner "ZDF goes Schule"

Berlin/Hanau (ots)

Alle Bewerbungen bis 30. Juni 2026 unter www.lehrkraeftepreis.de

Berlin/Hanau, 22. April 2026 - Der "Deutsche Lehrkräftepreis" erweitert in der Wettbewerbsrunde 2026 erneut sein Profil: Nach der Einführung der Kategorie "Starke Grundschule" wird erstmals der Sonderpreis "Medien und Demokratie" vergeben - zusammen mit dem neuen Förderpartner "ZDF goes Schule", der Bildungsinitiative des ZDF. Damit soll die Bedeutung von Medienbildung und demokratischer Kompetenz im Schulkontext gezielt gestärkt werden. "Demokratie braucht Medienkompetenz - und Menschen, die sie vermitteln. Lehrkräfte übernehmen diese Aufgabe täglich als Lotsen für Schülerinnen und Schüler. Wir freuen uns, ihr Engagement mit dem neuen Sonderpreis 'Medien und Demokratie' sichtbar zu machen." So Dr. Florian Kumb, Direktor Audience im ZDF.

Der Deutsche Philologenverband und die Heraeus Bildungsstiftung freuen sich sehr, mit der 2024 gestarteten Plattform ZDF goes Schule des Zweiten Deutschen Fernsehens einen bedeutsamen neuen Partner an Bord zu haben. Mit der InitiativeZDF goes Schule intensiviert das ZDF sein Engagement für die Bildung von Kindern und Jugendlichen - und das Thema "Medien und Demokratie" des Sonderpreises ist aktueller denn je. Ausgezeichnet werden Lehrkräfte für schulische Projekte, die die Meinungs-, Medien- und Demokratiebildungskompetenz fördern. Junge Menschen sollen damit befähigt werden, sich faktenorientiert zu informieren, kritisch zu hinterfragen, reflektiert zu urteilen, Haltung zu entwickeln und Verantwortung für sich selbst, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zu übernehmen. Demokratie soll als aktive Gestaltungsaufgabe in Schule und Unterricht erlebbar gemacht werden. https://www.lehrkraeftepreis.de/der-wettbewerb/sonderpreis/medien-demokratie/

Der Deutsche Lehrkräftepreis (www.lehrkraeftepreis.de) wird in vier Kategorien vergeben:

" Ausgezeichnete Lehrkräfte " für besonders engagierte und geschätzte Lehrkräfte, die sich für ein verantwortungsvolles Miteinander in der Schule einsetzen

" für besonders engagierte und geschätzte Lehrkräfte, die sich für ein verantwortungsvolles Miteinander in der Schule einsetzen " Unterricht innovativ " für Lehrkräfte aus dem Sekundarbereich deutscher Schulen (auch im Ausland) und ihre zukunftsweisenden Unterrichtsvorhaben

" für Lehrkräfte aus dem Sekundarbereich deutscher Schulen (auch im Ausland) und ihre zukunftsweisenden Unterrichtsvorhaben "Vorbildliche Schulleitung" für engagierte Schulleitungen aller Schularten

"Starke Grundschule" für Grundschullehrkräfte aus allgemeinbildenden deutschen Schulen des Primarbereichs mit Unterrichtskonzepten, Lehr- und Lernvorhaben

Darüber hinaus werden zwei Sonderpreise vergeben: Der Sonderpreis "Umwelt und Nachhaltigkeit" ausgelobt vom Cornelsen Verlag, und der Sonderpreis "Medien und Demokratie" von ZDF goes Schule.

Es gibt keine fachliche Beschränkung und Einreichungen sind aus allen allgemein- und berufsbildenden Schulen in Deutschland sowie deutschen Auslandsschulen willkommen. Vorschläge bzw. Bewerbungen können unter www.lehrkraeftepreis.de bis zum 30. Juni 2026 eingereicht werden. Die Preisgelder sind zweckgebunden und sollen für Projekte im Unterricht verwendet werden, dazu gehört auch ein jährliches Exzellenzcamp sowie ein Alumni-Netzwerk.

Die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband als Träger des Wettbewerbs wollen mit der Auszeichnung die Leistungen von Lehrkräften und Schulleitungen würdigen und in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Förderpartner der Wettbewerbsrunde 2026 sind der Cornelsen Verlag, die Schöpflin Stiftung und ZDF goes Schule. Die Preisverleihung findet am 30. November 2026 in Berlin statt.

Für laufende Informationen zum Deutschen Lehrkräftepreis hier anmelden: https://www.lehrkraeftepreis.de/newsletter/

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Der Deutsche Lehrkräftepreis wird seit 2020 gemeinsam von der Heraeus Bildungsstiftung und dem Deutschen Philologenverband (DPhV) getragen und durchgeführt. Sie zeichnen Menschen und Unterrichtsprojekte aus, die Schule besser machen: Lehrkräfte, die ihre Schülerinnen und Schüler stärken. Schulleitungen, die ihr Kollegium mit Weitblick motivieren. Lehrkräfte-Teams, die mit innovativen Unterrichtsprojekten begeistern. www.lehrkraeftepreis.de

Die Heraeus Bildungsstiftung engagiert sich für Schulen, in denen Kinder und Jugendliche ihre Stärken entfalten und ihre Zukunft mit Zuversicht gestalten können. Dafür unterstützt sie Schulleitungen und Lehrkräfte, die diesen Wandel vor Ort möglich machen. Im Mittelpunkt stehen Weiterbildungen, Qualifizierungen und Netzwerke mit den Schwerpunkten Persönlichkeitsentwicklung, Führung und Beziehungskultur. Grundlage aller Programme sind wissenschaftlich fundierte Ansätze - von der Positiven Psychologie über Growth Mindset bis zur evidenzbasierten Schulentwicklung - verbunden mit praxisnaher Begleitung. 2025 feierte die Heraeus Bildungsstiftung ihr 60-jähriges Jubiläum. www.heraeus-bildungsstiftung.de

Der Deutsche Philologenverband (DPhV) ist die Dachorganisation der 15 Philologenverbände der Bundesländer. Er vertritt rund 90.000 Mitglieder - Lehrkräfte an Gymnasien, an zum Abitur führenden Bildungseinrichtungen sowie Lehrbeauftragte an Hochschulen, insbesondere in der Lehrkräftebildung. Seit seiner Gründung 1903 setzt sich der DPhV für eine hochwertige gymnasiale Bildung ein. Er arbeitet eng mit Lehrerverbänden im In- und Ausland zusammen und ist Mitglied im dbb beamtenbund und tarifunion sowie im Deutschen Lehrerverband (DL). Der Verband engagiert sich für eine verantwortungsvolle Bildungspolitik und für den Erhalt des Gymnasiums als einheitliche Schulart und durchgängiger Bildungsgang in einem mehrgliedrigen Schulwesen in allen Bundesländern. Ein zentrales Anliegen ist es, die Bedeutung gymnasialer Bildung in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. www.dphv.de

Schirmherrin der Wettbewerbsrunde 2026: Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

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