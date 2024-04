Deutscher Lehrkräftepreis - Aktuelle und künftige Wettbewerbsrunde zeichnen Schulleitungen, Lehrkräfte und Unterrichtsprojekte aus, die Schule besser machen

Deutscher Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ

Berlin/ Hanau (ots)

Anmoderationsvorschlag: Heute (gestern / Ende April) wurde der "Deutsche Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ" vergeben, ein Projekt des Deutschen Philologenverbands und der Heraeus Bildungsstiftung. Der Preis zeichnet seit 2009 Lehrkräfte und Projekte und seit 2020 auch Schulleitungen aus, die Unterricht und Schule weiterdenken und ein Umfeld schaffen, in dem Schülerinnen und Schüler gern lernen. Meine Kollegin Jessica Martin hat sich mit einem aktuellen Preisträger unterhalten und schaut auch auf die kommende Wettbewerbsrunde, für die man jetzt schon nominieren kann.

Sprecherin: André Szymkowiak ist Schulleiter des Gymnasiums Thusneldastraße Köln-Deutz in Nordrhein-Westfalen und hat dieses Jahr beim deutschen Lehrkräftepreis in der Kategorie "Vorbildliche Schulleitung" den ersten Platz belegt - vor allem, weil für ihn zeitgemäße Schulleitung immer auch Teamarbeit ist.

O-Ton 1 (André Szymkowiak, 30 Sek.): "Kommunikation ist das A und O einer zeitgemäßen Schulleitung, würde ich sagen, und eben die Mitwirkung aller, auch der Schülerinnen und Schüler und der Eltern muss gewährleistet sein. Das muss glaubwürdig sein. Wir haben also in allen Bereichen Teams eingerichtet mittlerweile und die sind eben auch mit Kompetenzen ausgestattet. Und sie können relativ autonom arbeiten. Das schafft kurze Wege, eine hohe Arbeitszufriedenheit auch und es können eben auch eigene Ideen umgesetzt werden ohne, dass man sich jetzt bei der Leitung rückversichern muss."

Sprecherin: Was so eine Auszeichnung bewirken kann, zeigt sich am Beispiel von Andrea Kocks. Die Schulleiterin der Grundschule am Steigerweg in Mühlheim an der Ruhr hat im vergangenen Jahr den 2. Platz in der Kategorie "Vorbildliche Schulleitung" belegt, was nicht nur sie in ihrer Arbeit bestärkt hat.

O-Ton 2 (Andrea Kocks, 29 Sek.): "Grundsätzlich hat das das Gemeinschaftsgefühl der gesamten Schulgemeinde gestärkt, des Teams aber natürlich auch der Kinder und der Eltern. Wir haben hier ganz viel gefeiert und das trägt eigentlich seit fast einem Jahr dieses WIR-Gefühl, der Stolz, zusammen haben wir das geschafft. Das trägt uns durch den Schulalltag. Und auch für die Schule ist es natürlich ein tolles Ansehen. Das spricht sich rum in einer relativ kleinen Kommune und das hat einen guten Ruf erzeugt, den wir vielleicht vorher schon hatten aber vielleicht nochmal verstärkt."

Sprecherin: Mittlerweile läuft schon die nächste Wettbewerbsrunde, bei der die Preisträgerinnen und Preisträger für das kommende Jahr gesucht werden. Nominieren kann man noch bis 15. September, so Martin Fugmann, ebenfalls Schulleiter und geschäftsführender Vorstand der Heraeus Bildungsstiftung.

O-Ton 3 (Martin Fugmann, 25 Sek.): "Wir suchen starke Persönlichkeiten, die Wirkungen entfalten, die wirklich nachhaltig in ihren Schulen so wirken, dass sie zu Gesichtern werden. Das sind die Lehrkräfte, an die sich Schuler nach 25, 30 Jahren erinnern und sagen: 'Da hatte ich mal einen.' Bei den Schulleitungen ist es genauso. Auch da empfiehlt es sich, natürlich, nach Persönlichkeiten Ausschau zu halten, die ihre Schulgemeinschaften zusammenschweißen, um eben die Schule weiterzuentwickeln."

Abmoderationsvorschlag: Der "Deutsche Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ" zeichnet jedes Jahr Lehrkräfte und Schulleitungen für besonders innovativen Unterricht und die Weiterentwicklung von Schule aus. In diesem Jahr hat zum Beispiel André Szymkowiak, Schulleiter des Gymnasiums Thusneldastraße Köln-Deutz in Nordrhein-Westfalen, den ersten Platz in der Kategorie "Vorbildliche Schulleitung" belegt. Weitere Informationen zum Wettbewerb und dazu, wie man Lehrkräfte und Projekte für die nächste Runde noch bis zum 15. September vorschlagen kann, finden Sie unter www.lehrkraeftepreis.de.

